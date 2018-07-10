На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО





Про це повідомили на сторінці House Security y Facebook.



На базі відпочинку о.Світязь 19 червня відпочивальники вранці були спантеличені зникненням рушників та купальника. Люди розповіли адміністрації що з балкону другого поверху зникли особисті речі.



На щастя, у будинку було встановлене відеоспостереження.



Як стало відомо з відеозапису, о 4:50 ранку двоє молодиків залізли на балкон другого поверху та викрали рушники і купальник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На урочищі Гряда двоє молодиків вилізли на балкон відпочинкової бази та вкрали особисті речі відпочивальників.Про це повідомили на сторінці House Security y Facebook.На базі відпочинку о.Світязь 19 червня відпочивальники вранці були спантеличені зникненням рушників та купальника. Люди розповіли адміністрації що з балкону другого поверху зникли особисті речі.На щастя, у будинку було встановлене відеоспостереження.Як стало відомо з відеозапису, о 4:50 ранку двоє молодиків залізли на балкон другого поверху та викрали рушники і купальник.

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