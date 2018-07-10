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На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО

На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО
На урочищі Гряда двоє молодиків вилізли на балкон відпочинкової бази та вкрали особисті речі відпочивальників.

Про це повідомили на сторінці House Security y Facebook.

На базі відпочинку о.Світязь 19 червня відпочивальники вранці були спантеличені зникненням рушників та купальника. Люди розповіли адміністрації що з балкону другого поверху зникли особисті речі.

На щастя, у будинку було встановлене відеоспостереження.

Як стало відомо з відеозапису, о 4:50 ранку двоє молодиків залізли на балкон другого поверху та викрали рушники і купальник.

На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО

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Теги: Гряда, Волинь, крадіжка
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Купальники? Точно геї...
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