На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
На урочищі Гряда двоє молодиків вилізли на балкон відпочинкової бази та вкрали особисті речі відпочивальників.
Про це повідомили на сторінці House Security y Facebook.
На базі відпочинку о.Світязь 19 червня відпочивальники вранці були спантеличені зникненням рушників та купальника. Люди розповіли адміністрації що з балкону другого поверху зникли особисті речі.
На щастя, у будинку було встановлене відеоспостереження.
Як стало відомо з відеозапису, о 4:50 ранку двоє молодиків залізли на балкон другого поверху та викрали рушники і купальник.
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Про це повідомили на сторінці House Security y Facebook.
На базі відпочинку о.Світязь 19 червня відпочивальники вранці були спантеличені зникненням рушників та купальника. Люди розповіли адміністрації що з балкону другого поверху зникли особисті речі.
На щастя, у будинку було встановлене відеоспостереження.
Як стало відомо з відеозапису, о 4:50 ранку двоє молодиків залізли на балкон другого поверху та викрали рушники і купальник.
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Коментарі 1
Купальники? Точно геї...
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