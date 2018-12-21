У центрі Луцька незабаром розпочнуть будівництво «золотого» фонтану
Сьогодні, 17:45
У Луцьку найближчим часом почнуть будівництво фонтану на Театральному майдані.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Нагадаємо, попередньо у центрі Луцька запланували облаштувати сухий фонтан зі світловим та музичним супроводом. На втілення проекту необхідно 14 мільйонів гривень.
Заступник мера Луцька Костянтин Петрочук повідомив, що кошти на будівництво фонтану у бюджеті Луцька передбачили ще у грудні. Наразі проект водограю проходить фінальну експертизу. Після цього ж розпочнеться процес будівництва.
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Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Нагадаємо, попередньо у центрі Луцька запланували облаштувати сухий фонтан зі світловим та музичним супроводом. На втілення проекту необхідно 14 мільйонів гривень.
Заступник мера Луцька Костянтин Петрочук повідомив, що кошти на будівництво фонтану у бюджеті Луцька передбачили ще у грудні. Наразі проект водограю проходить фінальну експертизу. Після цього ж розпочнеться процес будівництва.
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Коментарі 2
Зразу відчутно що скоро вибори і треба дурним полішукам Зелене чудо пообіцяти. А Лесю знесуть?
Внас,як в нас!Поки пройдуть всі експертизи,тендери,то роботи нема коли розпочинати.Але то є стиль роботи нашої влади.
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