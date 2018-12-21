У центрі Луцька незабаром розпочнуть будівництво «золотого» фонтану





Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.



Нагадаємо, попередньо у центрі Луцька запланували



Заступник мера Луцька Костянтин Петрочук повідомив, що кошти на будівництво фонтану у бюджеті Луцька передбачили ще у грудні. Наразі проект водограю проходить фінальну експертизу. Після цього ж розпочнеться процес будівництва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку найближчим часом почнуть будівництво фонтану на Театральному майдані.Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Нагадаємо, попередньо у центрі Луцька запланували облаштувати сухий фонтан зі світловим та музичним супроводом . На втілення проекту необхідно 14 мільйонів гривень.Заступник мера Луцькаповідомив, що кошти на будівництво фонтану у бюджеті Луцька передбачили ще у грудні. Наразі проект водограю проходить фінальну експертизу. Після цього ж розпочнеться процес будівництва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію