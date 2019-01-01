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Юний волинський співак пройшов у наступний етап «Голос. Діти». ВІДЕО

Юний волинський співак пройшов у наступний етап «Голос. Діти». ВІДЕО
Співак зі Старої Вижівки Ярослав Карпук бере участь у новому сезоні телевізійного шоу «Голос країни. Діти».

Цього разу хлопець переміг у вокальних бояз з двома вокалістками Ліаною Андреасян і Надією Верховською. Ефір програми відбувся в неділю, 23 червня.

Учасники команди Дзідзьо виконали пісню "Гуцулка Ксеня".

Зрештою, зірковий тренер зробив вибір на користь співака з Волині Ярослава Карпука.

"Я тобі у всьому допоможу", - сказав Дзідзьо.

Відтак, волинянин пройшов до наступного етапу шоу - нокаути.


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Теги: Ярослав Карпук, Голос діти
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