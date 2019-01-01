Юний волинський співак пройшов у наступний етап «Голос. Діти». ВІДЕО

Ярослав Карпук бере участь у новому сезоні телевізійного шоу «Голос країни. Діти».



Цього разу хлопець переміг у вокальних бояз з двома вокалістками Ліаною Андреасян і Надією Верховською. Ефір програми відбувся в неділю, 23 червня.



Учасники команди Дзідзьо виконали пісню "Гуцулка Ксеня".



Зрештою, зірковий тренер зробив вибір на користь співака з Волині Ярослава Карпука.



"Я тобі у всьому допоможу", - сказав Дзідзьо.



Відтак, волинянин пройшов до наступного етапу шоу - нокаути.





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