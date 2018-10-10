У селі під Луцьком пес покусав дитину
25 червень, 23:26
Собака, який втік з прив`язі, покусав 5-річну дівчинку.
Це сталося у селі Зміїнець, що поблизу Луцька, - написав у Facebook-спільноті "Княгининівська громада" активіст Олег Бондарук.
"В сусіда з прив'язі зірвався пес і бігав по ближніх вулицях виявляючи агресію до інших собак. І в результаті покусав дівчинку приблизно п'яти років. Рвані рани на голові і прокусана рука", - йдеться у дописі.
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Це сталося у селі Зміїнець, що поблизу Луцька, - написав у Facebook-спільноті "Княгининівська громада" активіст Олег Бондарук.
"В сусіда з прив'язі зірвався пес і бігав по ближніх вулицях виявляючи агресію до інших собак. І в результаті покусав дівчинку приблизно п'яти років. Рвані рани на голові і прокусана рука", - йдеться у дописі.
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