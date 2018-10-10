У селі під Луцьком пес покусав дитину





Це сталося у селі Зміїнець, що поблизу Луцька, - написав у Facebook-спільноті "Княгининівська громада" активіст Олег Бондарук.



"В сусіда з прив'язі зірвався пес і бігав по ближніх вулицях виявляючи агресію до інших собак. І в результаті покусав дівчинку приблизно п'яти років. Рвані рани на голові і прокусана рука", - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Собака, який втік з прив`язі, покусав 5-річну дівчинку.Це сталося у селі Зміїнець, що поблизу Луцька, - написав у Facebook-спільноті "Княгининівська громада" активіст"В сусіда з прив'язі зірвався пес і бігав по ближніх вулицях виявляючи агресію до інших собак. І в результаті покусав дівчинку приблизно п'яти років. Рвані рани на голові і прокусана рука", - йдеться у дописі.

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