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У селі під Луцьком пес покусав дитину

У селі під Луцьком пес покусав дитину
Собака, який втік з прив`язі, покусав 5-річну дівчинку.

Це сталося у селі Зміїнець, що поблизу Луцька, - написав у Facebook-спільноті "Княгининівська громада" активіст Олег Бондарук.

"В сусіда з прив'язі зірвався пес і бігав по ближніх вулицях виявляючи агресію до інших собак. І в результаті покусав дівчинку приблизно п'яти років. Рвані рани на голові і прокусана рука", - йдеться у дописі.
У селі під Луцьком пес покусав дитину



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Теги: Зміїнець, Волинь, собака
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