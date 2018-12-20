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Під луцьким пологовим щасливий татусь оригінально подякував дружині за сина. ФОТО. ВІДЕО

Під луцьким пологовим щасливий татусь оригінально подякував дружині за сина. ФОТО. ВІДЕО
Лучанин Ігор Чернецький влаштував світлове шоу під вікнами пологового будинку для своєї дружини, яка народила йому сина.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив щасливий батько.

«Оскільки всі гроші після пологів були розраховані на підгузки і на організацію чогось значущого коштів не було, то вирішив покреативити», – розповів лучанин.

Чоловік розповів, що для втілення його задуму знадобилась біла тканина та балончик з фарбою. А для більшого ефекту ззаду підсвітив полотно світловими фонтанами.

«Гроші – невеликі, а емоції у дружини досі. Дякуйте своїм дружинам!» – зазначив лучанин.

Під луцьким пологовим щасливий татусь оригінально подякував дружині за сина. ФОТО. ВІДЕО
Під луцьким пологовим щасливий татусь оригінально подякував дружині за сина. ФОТО. ВІДЕО
Під луцьким пологовим щасливий татусь оригінально подякував дружині за сина. ФОТО. ВІДЕО
Під луцьким пологовим щасливий татусь оригінально подякував дружині за сина. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Луцьк, пологовий, креатив, цікаво
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