Під луцьким пологовим щасливий татусь оригінально подякував дружині за сина. ФОТО. ВІДЕО

Лучанинвлаштував світлове шоу під вікнами пологового будинку для своєї дружини, яка народила йому сина.Про цеповідомив щасливий батько.«Оскільки всі гроші після пологів були розраховані на підгузки і на організацію чогось значущого коштів не було, то вирішив покреативити», – розповів лучанин.Чоловік розповів, що для втілення його задуму знадобилась біла тканина та балончик з фарбою. А для більшого ефекту ззаду підсвітив полотно світловими фонтанами.«Гроші – невеликі, а емоції у дружини досі. Дякуйте своїм дружинам!» – зазначив лучанин.