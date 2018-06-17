У Луцьку зведуть нову багатоповерхівку
Сьогодні, 11:34
У Луцьку на вулиці Наливайка, 24а «Євробуд» зведе багатоквартирний житловий будинок.
Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, у липні минулого року фірма «Євробуд» уже зверталася з проханням звести житлову 6-поверхівку поблизу складських приміщень. Утім, депутати не підтримали проект рішення.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що земельна ділянка на 0,27 гектара перебуває у приватній власності «Євробуду». Тож фірма звернулася повторно щодо затвердження проекту землеустрою на відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вулиці Наливайка, 24а.
Обранці громади проект рішення підтримали.
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Про це йшлося у середу, 26 червня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, у липні минулого року фірма «Євробуд» уже зверталася з проханням звести житлову 6-поверхівку поблизу складських приміщень. Утім, депутати не підтримали проект рішення.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що земельна ділянка на 0,27 гектара перебуває у приватній власності «Євробуду». Тож фірма звернулася повторно щодо затвердження проекту землеустрою на відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на вулиці Наливайка, 24а.
Обранці громади проект рішення підтримали.
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