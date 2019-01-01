У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



З їх слів, аварія сталась близько 8:25 27 червня.



Зазначають, що зіткнулись Toyota та Volkswagen.



Внаслідок ДТП одна смуга руху повністю заблокована. Учасники руху мусять об'їжджати місце аварії по зустрічній смузі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк зіткнулись дві автівки.Про цеповідомили очевидці події.З їх слів, аварія сталась близько 8:25 27 червня.Зазначають, що зіткнулись Toyota та Volkswagen.Внаслідок ДТП одна смуга руху повністю заблокована. Учасники руху мусять об'їжджати місце аварії по зустрічній смузі.

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