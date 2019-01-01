У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:33
У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк зіткнулись дві автівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
З їх слів, аварія сталась близько 8:25 27 червня.
Зазначають, що зіткнулись Toyota та Volkswagen.
Внаслідок ДТП одна смуга руху повністю заблокована. Учасники руху мусять об'їжджати місце аварії по зустрічній смузі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
З їх слів, аварія сталась близько 8:25 27 червня.
Зазначають, що зіткнулись Toyota та Volkswagen.
Внаслідок ДТП одна смуга руху повністю заблокована. Учасники руху мусять об'їжджати місце аварії по зустрічній смузі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 08:33
Волинські хірурги видалили надзвичайно великі пухлини. ФОТО 18+
Сьогодні, 08:04
Юні «хрестоносці» - переможці двох міжнародних турнірів
Сьогодні, 06:58
На Україну суне потужний циклон
Сьогодні, 05:46
Лучани просять відновити «розбомблену» пішохідну доріжку. ФОТО
Сьогодні, 04:37