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У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк зіткнулись дві автівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

З їх слів, аварія сталась близько 8:25 27 червня.

Зазначають, що зіткнулись Toyota та Volkswagen.

Внаслідок ДТП одна смуга руху повністю заблокована. Учасники руху мусять об'їжджати місце аварії по зустрічній смузі.

У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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