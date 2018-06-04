Літак зі звільненими з полону бойовиків 4 українцями прибув в Київ. ВІДЕО





Про це повідомляє



Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних «ДНР» і «ЛНР» домовився кум Путіна Віктор Медведчук.



Імена тих, кого звільнили з полону:



Великий Дмитро Миколайович, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016



Міхеєв Едуард Анатолійович, 1964 р.н., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017



Горяінов Максим Анатолійович, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019



Веремейчик Яків Петрович, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018



Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Щодня набираю, а раптом підніме», – дружина волинянина, який 265 днів – у полоні бойовиків



Речниця СБУ Олена Гітлянська, яка також прибула в аеропорт Києва, запропонувала звільненим українцям пройти медичне обстеження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київ вдень 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями.Про це повідомляє Громадське Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних «ДНР» і «ЛНР» домовився кум Путіна Віктор Медведчук.Імена тих, кого звільнили з полону:, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016, 1964 р.н., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».Речниця СБУ, яка також прибула в аеропорт Києва, запропонувала звільненим українцям пройти медичне обстеження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію