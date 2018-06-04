Літак зі звільненими з полону бойовиків 4 українцями прибув в Київ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
У Київ вдень 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями.
Про це повідомляє Громадське.
Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних «ДНР» і «ЛНР» домовився кум Путіна Віктор Медведчук.
Імена тих, кого звільнили з полону:
Великий Дмитро Миколайович, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016
Міхеєв Едуард Анатолійович, 1964 р.н., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017
Горяінов Максим Анатолійович, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019
Веремейчик Яків Петрович, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018
Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».
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Речниця СБУ Олена Гітлянська, яка також прибула в аеропорт Києва, запропонувала звільненим українцям пройти медичне обстеження.
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Про це повідомляє Громадське.
Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних «ДНР» і «ЛНР» домовився кум Путіна Віктор Медведчук.
Імена тих, кого звільнили з полону:
Великий Дмитро Миколайович, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016
Міхеєв Едуард Анатолійович, 1964 р.н., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017
Горяінов Максим Анатолійович, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019
Веремейчик Яків Петрович, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018
Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Щодня набираю, а раптом підніме», – дружина волинянина, який 265 днів – у полоні бойовиків
Речниця СБУ Олена Гітлянська, яка також прибула в аеропорт Києва, запропонувала звільненим українцям пройти медичне обстеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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