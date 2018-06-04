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Літак зі звільненими з полону бойовиків 4 українцями прибув в Київ. ВІДЕО

Літак зі звільненими з полону бойовиків 4 українцями прибув в Київ. ВІДЕО
У Київ вдень 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями.

Про це повідомляє Громадське.

Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних «ДНР» і «ЛНР» домовився кум Путіна Віктор Медведчук.

Імена тих, кого звільнили з полону:

Великий Дмитро Миколайович, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016

Міхеєв Едуард Анатолійович, 1964 р.н., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017

Горяінов Максим Анатолійович, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019

Веремейчик Яків Петрович, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018

Нагадаємо, Яків Веремейчик - мешканець села Гірка Пoлoнка Луцькoгo райoну. Він служив за контрактом у 14-й механізованій бригаді Терористи взяли волинянина в полон 25 травня 2018 року і звинувачували в «геноциді» та «використанні заборонених засобів і методів ведення війни».

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Речниця СБУ Олена Гітлянська, яка також прибула в аеропорт Києва, запропонувала звільненим українцям пройти медичне обстеження.


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Теги: Яків Веремейчик, Волинь, полон, літак, Київ
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