У Ковелі в новобудові зарізали чоловіка





Інцидент трапився у суботу, 29 червня, - інформує ГУНП у Волинській області.



Про подію поліцейських повідомила 54-річна співмешканка померлого. На місце одразу ж прибули керівництво поліції області та місцевого відділу поліції, слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції. На тілі померлого було виявлено тілесні ушкодження, зокрема, декілька ножових поранень.



За цим фактом слідчі Ковельського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



Досудове розслідування триває.



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