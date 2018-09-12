Відомі деталі пожежі у луцькій новобудові, де розташований ресторан «На вогні»

Пожежа, яка трапилася вчора, 30 червня,у Луцьку, виникла на покрівлі прибудови над будинком між першим і другим поверхом. Відомо, що вогонь пошкодив 8м² покрівлі цегляної багатоповерхівки і металопластикові вікна у квартирах поруч.Про церозповіли у секторі взаємодії зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС України у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло о 14:52 від місцевого жителя, уже за 5 хвилин прибув перший спецавтомобіль. Станом на 15:06 пожежу локалізували і не дали перекинутися на інші об’єкти. О 15:08 загорання погасили повністю. Над приборканням вогню працювало три екіпажі надзвичайників, а також на місце події прибули й усі інші служби: «швидка» поліція та аварійна газова служба.Імовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. На щастя, ніхто не постраждав, поліція встановлює деталі.