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В аварії на Волині, у якій зіткнулися вантажівка і «швидка», загинув чоловік

В аварії на Волині, у якій зіткнулися вантажівка і «швидка», загинув чоловік
У Маневицькому районі зіткнулися вантажівка та карета швидкої допомоги.

Один з пасажирів карети швидкої допомоги загинув, - розповів Суспільному речник ГУНП Волині Віктор Гомоль.

З його слів, автомобіль з увімкненими проблисковими маячками зіткнувся з вантажівкою. Це сталося в обідню пору поблизу села Оконськ Маневицького району.

Як повідомив заступник головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов, загинув літній пацієнт, якого медики транспортували до Луцька.

Фельдшер, та особа, яка супроводжувала загиблого пацієнта у дорозі, наразі у важкому стані у відділенні реанімації Маневицької районної лікарні.

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Теги: аварія, Волинь, смерть, чоловік
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