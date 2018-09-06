У лікарні померла постраждала в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої»
Сьогодні, 18:25
У результаті автотрощі за участю «швидкої», яка трапилася сьогодні, 1 липня, у реанімації Маневицької центральної райлікарні померла 42-річна жителька Луцького району. Її 75-річний батько, який був пасажиром карети «швидкої», загинув на місці.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Водій швидкої меддопомоги, 56-річний фельдшер та житель Маневицького району і досі перебувають у палаті інтенсивної терапії.
Нагадаємо, що ДТП трапилося по 13 годині. Автомобіль екстреної медичної допомоги «Peugeot Boxer» під керуванням 42-річного жителя райцентру Маневичі, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з вантажівкою «Volvo» за кермом, якої перебував 27-річний житель міста Сарни Рівненської області.
Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим і витягували їх з-під автомобіля, тримаючи у безпечному положенні.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Водій швидкої меддопомоги, 56-річний фельдшер та житель Маневицького району і досі перебувають у палаті інтенсивної терапії.
Нагадаємо, що ДТП трапилося по 13 годині. Автомобіль екстреної медичної допомоги «Peugeot Boxer» під керуванням 42-річного жителя райцентру Маневичі, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з вантажівкою «Volvo» за кермом, якої перебував 27-річний житель міста Сарни Рівненської області.
Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим і витягували їх з-під автомобіля, тримаючи у безпечному положенні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилося відео жахливої аварії на Волині за участю «швидкої»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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