У лікарні померла постраждала в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Водій швидкої меддопомоги, 56-річний фельдшер та житель Маневицького району і досі перебувають у палаті інтенсивної терапії.



Нагадаємо, що



Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим і витягували їх з-під автомобіля, тримаючи у безпечному положенні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті автотрощі за участю «швидкої», яка трапилася сьогодні, 1 липня, у реанімації Маневицької центральної райлікарні померла 42-річна жителька Луцького району. Її 75-річний батько, який був пасажиром карети «швидкої», загинув на місці.Про цестало відомо з власних джерел.Водій швидкої меддопомоги, 56-річний фельдшер та житель Маневицького району і досі перебувають у палаті інтенсивної терапії.Нагадаємо, що ДТП трапилося по 13 годині. Автомобіль екстреної медичної допомоги «Peugeot Boxer» під керуванням 42-річного жителя райцентру Маневичі, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з вантажівкою «Volvo» за кермом, якої перебував 27-річний житель міста Сарни Рівненської області.Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим і витягували їх з-під автомобіля, тримаючи у безпечному положенні.

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