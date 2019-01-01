Поїхав в Польщу і не повернувся: зник чоловік з Волині

Кулініча Віталія Євгенійовича.



Про це написав Володимир Грищук у одній із груп в Facebook.



Чоловік 19 березня 1988 року народження, житель села Іванівка.



Відомо, що 27 червня 2018 року чоловік поїхав на заробітки в Польщу та до цього часу не повернувся.



Поліцейські просять надавати будь-яку інформацію щодо цього чоловіка на номер телефону 102, 0668331368.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівське відділення поліції розшукуєПро це написаву одній із груп в Facebook.Чоловік 19 березня 1988 року народження, житель села Іванівка.Відомо, що 27 червня 2018 року чоловік поїхав на заробітки в Польщу та до цього часу не повернувся.Поліцейські просять надавати будь-яку інформацію щодо цього чоловіка на номер телефону 102, 0668331368.

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