Поїхав в Польщу і не повернувся: зник чоловік з Волині
Сьогодні, 19:43
Іваничівське відділення поліції розшукує Кулініча Віталія Євгенійовича.
Про це написав Володимир Грищук у одній із груп в Facebook.
Чоловік 19 березня 1988 року народження, житель села Іванівка.
Відомо, що 27 червня 2018 року чоловік поїхав на заробітки в Польщу та до цього часу не повернувся.
Поліцейські просять надавати будь-яку інформацію щодо цього чоловіка на номер телефону 102, 0668331368.
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Про це написав Володимир Грищук у одній із груп в Facebook.
Чоловік 19 березня 1988 року народження, житель села Іванівка.
Відомо, що 27 червня 2018 року чоловік поїхав на заробітки в Польщу та до цього часу не повернувся.
Поліцейські просять надавати будь-яку інформацію щодо цього чоловіка на номер телефону 102, 0668331368.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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