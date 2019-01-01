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Поїхав в Польщу і не повернувся: зник чоловік з Волині

Поїхав в Польщу і не повернувся: зник чоловік з Волині
Іваничівське відділення поліції розшукує Кулініча Віталія Євгенійовича.

Про це написав Володимир Грищук у одній із груп в Facebook.

Чоловік 19 березня 1988 року народження, житель села Іванівка.

Відомо, що 27 червня 2018 року чоловік поїхав на заробітки в Польщу та до цього часу не повернувся.

Поліцейські просять надавати будь-яку інформацію щодо цього чоловіка на номер телефону 102, 0668331368.

Поїхав в Польщу і не повернувся: зник чоловік з Волині

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Теги: розшук, Волинь, Польща
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