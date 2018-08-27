На Волині втопився чоловік, який підгодовував рибу
Сьогодні, 13:06
У селі Холонів Горохівського району у кінці червня в ставку втопився чоловік 1970 року народження.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли в Управлінні ДСНС у Волинській області.
За інформацією прес-служби рятувальників, чоловік втопився у приватному ставку під час підгодовування риби. Тіло на поверхню підняли водолази.
Місцеві додають, що чоловік на човні, який перекинувся, був не сам. Утім, іншим вдалося врятуватися. До слова, зауважують, що водойма, де сталася трагедія, не глибока.
Рятувальники інформують, що лише за червень на водоймах області втопилося 19 людей, з них троє – діти. Тоді як минулого року у червні на Волині було 12 загиблих на воді.
Додають також, що дуже багато трагедій трапляється саме на приватних водоймах, так званих копанках. Тож особливо батьків закликають бути уважними до дітей, не допускати, аби вони ішли купатися самостійно та залишалися без нагляду поблизу водойми.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли в Управлінні ДСНС у Волинській області.
За інформацією прес-служби рятувальників, чоловік втопився у приватному ставку під час підгодовування риби. Тіло на поверхню підняли водолази.
Місцеві додають, що чоловік на човні, який перекинувся, був не сам. Утім, іншим вдалося врятуватися. До слова, зауважують, що водойма, де сталася трагедія, не глибока.
Рятувальники інформують, що лише за червень на водоймах області втопилося 19 людей, з них троє – діти. Тоді як минулого року у червні на Волині було 12 загиблих на воді.
Додають також, що дуже багато трагедій трапляється саме на приватних водоймах, так званих копанках. Тож особливо батьків закликають бути уважними до дітей, не допускати, аби вони ішли купатися самостійно та залишалися без нагляду поблизу водойми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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