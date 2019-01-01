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У Луцьку горів будинок. ВІДЕО

У Луцьку горів будинок. ВІДЕО
У ніч на 5 липня у Луцьку на вулиці Хакімова горів житловий приватний будинок.

Відео пожежі виклав на своїй сторінці в Facebook волонтер Олександр Кваша, який став свідком, оскільки проживає поруч.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що пожежа сталася біля 3 години ночі 5 липня.

За попередньою інформацією, у будинку нікого не було, натомість будівля була виставлена на продаж.

На місце події приїхали пожежники, поліція та «швидка». Сусіди допомагали гасити вогонь, оскільки почало горіли ще й приміщення, розташоване поруч.

За словами свідків пожежі, будинок усередині вигорів вщент.



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Теги: пожежа, Хакімова, Луцьк
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