У Луцьку горів будинок. ВІДЕО





Відео пожежі виклав на своїй сторінці в Facebook волонтер Олександр Кваша, який став свідком, оскільки проживає поруч.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що пожежа сталася біля 3 години ночі 5 липня.



За попередньою інформацією, у будинку нікого не було, натомість будівля була виставлена на продаж.



На місце події приїхали пожежники, поліція та «швидка». Сусіди допомагали гасити вогонь, оскільки почало горіли ще й приміщення, розташоване поруч.



За словами свідків пожежі, будинок усередині вигорів вщент.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 5 липня у Луцьку на вулиці Хакімова горів житловий приватний будинок.Відео пожежі виклав на своїй сторінці в Facebook волонтер, який став свідком, оскільки проживає поруч.У коментарічоловік розповів, що пожежа сталася біля 3 години ночі 5 липня.За попередньою інформацією, у будинку нікого не було, натомість будівля була виставлена на продаж.На місце події приїхали пожежники, поліція та «швидка». Сусіди допомагали гасити вогонь, оскільки почало горіли ще й приміщення, розташоване поруч.За словами свідків пожежі, будинок усередині вигорів вщент.

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