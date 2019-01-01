У Луцьку горів будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
У ніч на 5 липня у Луцьку на вулиці Хакімова горів житловий приватний будинок.
Відео пожежі виклав на своїй сторінці в Facebook волонтер Олександр Кваша, який став свідком, оскільки проживає поруч.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що пожежа сталася біля 3 години ночі 5 липня.
За попередньою інформацією, у будинку нікого не було, натомість будівля була виставлена на продаж.
На місце події приїхали пожежники, поліція та «швидка». Сусіди допомагали гасити вогонь, оскільки почало горіли ще й приміщення, розташоване поруч.
За словами свідків пожежі, будинок усередині вигорів вщент.
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Відео пожежі виклав на своїй сторінці в Facebook волонтер Олександр Кваша, який став свідком, оскільки проживає поруч.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost чоловік розповів, що пожежа сталася біля 3 години ночі 5 липня.
За попередньою інформацією, у будинку нікого не було, натомість будівля була виставлена на продаж.
На місце події приїхали пожежники, поліція та «швидка». Сусіди допомагали гасити вогонь, оскільки почало горіли ще й приміщення, розташоване поруч.
За словами свідків пожежі, будинок усередині вигорів вщент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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