Які продукти на Волині найбільше здешевшали та подорожчали
Сьогодні, 14:50
У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на Волині підвищились на 5,4%.
Про це інформує ГУ статистики в області.
Найбільше подорожчали овочі (на 35,8%) та фрукти (на 27,7%). Зросли ціни на хліб, продукти переробки зернових, цукор, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, свинину, масло, кисломолочну продукцію, рис, сири, макаронні вироби, соняшникову олію на 9,8–1,4%.
У той же час знизились ціни на яйця на 38,4%, молоко, яловичину і телятину, сало – на 5,0–1,7%.
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Про це інформує ГУ статистики в області.
Найбільше подорожчали овочі (на 35,8%) та фрукти (на 27,7%). Зросли ціни на хліб, продукти переробки зернових, цукор, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, свинину, масло, кисломолочну продукцію, рис, сири, макаронні вироби, соняшникову олію на 9,8–1,4%.
У той же час знизились ціни на яйця на 38,4%, молоко, яловичину і телятину, сало – на 5,0–1,7%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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