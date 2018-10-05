Які продукти на Волині найбільше здешевшали та подорожчали

У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на Волині підвищились на 5,4%.Про це інформує ГУ статистики в області.Найбільше подорожчали овочі (на 35,8%) та фрукти (на 27,7%). Зросли ціни на хліб, продукти переробки зернових, цукор, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, свинину, масло, кисломолочну продукцію, рис, сири, макаронні вироби, соняшникову олію на 9,8–1,4%.У той же час знизились ціни на яйця на 38,4%, молоко, яловичину і телятину, сало – на 5,0–1,7%.