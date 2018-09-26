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У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО

У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО
У Луцьку на вулиці Червоного Хреста біля Апеляційного суду волинської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій BMW зіткнувся із мотоциклістом, коли виїжджав із прилеглої до дороги території, бо не надав йому переваги у русі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія трапилась сьогодні, 8 липня, близько 12 години.

Варто зауважити, що через ДТП рух автомобілів – ускладнений.

Мотоцикліста госпіталізували із незначними тілесними ушкодженнями. Зі слів поліцейського у нього – забій правої руки. Наразі всі обставини ДТП встановлюють і чекають на приїзд слідчо-оперативної групи.

Зіткнення відбулося на невеликій швидкості. Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.

У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО
У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО
У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО
У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО
У Луцьку біля апеляційного суду – затор через аварію. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, рух, затор
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