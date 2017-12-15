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Зв'язали дитину та закрили у ванній: вірменина судили за напад на квартиру у Луцьку

Зв'язали дитину та закрили у ванній: вірменина судили за напад на квартиру у Луцьку
У Луцьку судили вірменина, який разом з бандою пограбували квартиру, в якій був неповнолітній хлопець.

Про це йдеться у винесеному днями вироку Луцького міськрайонного суду.

Відомо, що подія сталася ще у лютому 2017 року.

Неповнолітній у суді розповів, що того дня повернувся додому зі школи разом з братом та сів за комп’ютер. Брат пішов гуляти, то ж він залишився сам у квартирі. Почувши шурхіт у коридорі, школяр вийшов і побачив у чоловіка у балаклаві, який поклав руку йому на плечі і почав погрожувати. Спочатку хлопчик навіть думав, що це розіграш. Утім, згодом почув, як чоловік, що розмовляв з акцентом, вткнув йому у спину предмет, який хлопчик сприйняв за пістолет. Чоловік погрожував вбити хлопця якщо той чинитиме опір.

Далі ж кривдник повів його у ванну кімнату, покликав ще одного невідомого чоловіка, який обмотав його голову рушником та взяв рукою за голову, щоб він нічого не бачив. Кривдники принесли шнурівки, зв’язали руки та ноги та залишили лежати у ванній кімнаті.

Через деякий час школяр почув, що шум припинився та невідомі йому чоловіки покинули квартиру, розв`язав руки та ноги і піднявся до сусідів, щоб ті викликали поліцію.

У час, поки школяр був зачинений у ванній, зловмисники винесли з хати до 15 тисяч гривень, перстень та ноутбук.

Сам вірменин усі обвинувачення заперечував. Відомо, що раніше від вже був судимий. Цього разу ж його покарали 9 роками тюрми та конфіскацією всього належного йому майна.

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Теги: пограбування, Луцьк, суд
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