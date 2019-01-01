У Луцьку через повідомлення про замінування перевірили понад 60 об’єктів
Сьогодні, 10:28
Учора, 8 липня, ввечері, правоохоронці перевірили понад 60 об’єктів у Луцьку через масове повідомлення про замінування.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Поліцейські повідомляють, що інформація про замінування, яка надійшла вчора, 8 липня, не підтвердилася.
Перевіряли, зокрема, медичні заклади, дитсадки, торгові центри. З міської лікарні, що на проспекті Відродження, евакуювали приблизно 400 людей – пацієнтів та медперсоналу. Вибухотехніки, які працювали на об’єктах, вибухонебезпечних предметів та речовин не знайшли.
Нагадаємо, вчора, надвечір 8 липня знову повідомили на електронну скриньку про те, що нібито вибухівку заклали у всі торгові центри міста, всі дитсадки, лікарні та ще безліч різноманітних об’єктів.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Поліцейські повідомляють, що інформація про замінування, яка надійшла вчора, 8 липня, не підтвердилася.
Перевіряли, зокрема, медичні заклади, дитсадки, торгові центри. З міської лікарні, що на проспекті Відродження, евакуювали приблизно 400 людей – пацієнтів та медперсоналу. Вибухотехніки, які працювали на об’єктах, вибухонебезпечних предметів та речовин не знайшли.
Нагадаємо, вчора, надвечір 8 липня знову повідомили на електронну скриньку про те, що нібито вибухівку заклали у всі торгові центри міста, всі дитсадки, лікарні та ще безліч різноманітних об’єктів.
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