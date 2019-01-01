У Луцьку через повідомлення про замінування перевірили понад 60 об’єктів

Учора, 8 липня, ввечері, правоохоронці перевірили понад 60 об’єктів у Луцьку через масове повідомлення про замінування.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Поліцейські повідомляють, що інформація про замінування, яка надійшла вчора, 8 липня, не підтвердилася.Перевіряли, зокрема, медичні заклади, дитсадки, торгові центри. З міської лікарні, що на проспекті Відродження, евакуювали приблизно 400 людей – пацієнтів та медперсоналу. Вибухотехніки, які працювали на об’єктах, вибухонебезпечних предметів та речовин не знайшли.Нагадаємо, вчора, надвечір 8 липня зновуна електронну скриньку про те, що нібито вибухівку заклали у всі торгові центри міста, всі дитсадки, лікарні та ще безліч різноманітних об’єктів.