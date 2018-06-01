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«Волинь» ще раз зіграє проти львівських «Карпат»

«Волинь» ще раз зіграє проти львівських «Карпат»
ФК "Волинь" продовжує готуватися до нового сезону. На волинян зовсім скоро чекає матч проти львівських "Карпат".

Зараз луцький клуб проводить навчально-тренувальний збір на Закарпатті у комплексі «Камелот» і за планом наші футболісти повинні були зіграти ще три контрольні матчі, однак тепер їх буде чотири, а суперники дещо зміняться, - йдеться на сайті клубу.

11 липня підопічні Андрія Тлумака зустрінуться із новачками Другої ліги – ФК «Ужгород». 13 липня «Хрестоносці» повинні були поїхати на виїзний спаринг до Угорщини, однак замість цього у себе в «Камелоті» зіграють проти львівських «Карпат». Останній спаринг, як і заплановано, відбудеться 19 липня, коли суперником «Волині» буде ФК «Львів».

Нагадаємо, що протягом передсезонної підготовки наша команда уже провела два спаринги. У першому з них «Волинь» здолала рівненський «Верес» (1:0), а у другому – розійшлася миром із «Калушем» (0:0).

Сезон у Першій лізі чемпіонату України «Хрестоносці» розпочнуть 27 липня, коли зіграють на виїзді з краматорським «Авангардом».

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Теги: футбол, Волинь, Карпати
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