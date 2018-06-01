«Волинь» ще раз зіграє проти львівських «Карпат»

ФК "Волинь" продовжує готуватися до нового сезону. На волинян зовсім скоро чекає матч проти львівських "Карпат".Зараз луцький клуб проводить навчально-тренувальний збір на Закарпатті у комплексі «Камелот» і за планом наші футболісти повинні були зіграти ще три контрольні матчі, однак тепер їх буде чотири, а суперники дещо зміняться, - йдеться на сайті клубу.11 липня підопічні Андрія Тлумака зустрінуться із новачками Другої ліги – ФК «Ужгород». 13 липня «Хрестоносці» повинні були поїхати на виїзний спаринг до Угорщини, однак замість цього у себе в «Камелоті» зіграють проти львівських «Карпат». Останній спаринг, як і заплановано, відбудеться 19 липня, коли суперником «Волині» буде ФК «Львів».Нагадаємо, що протягом передсезонної підготовки наша команда уже провела два спаринги. У першому з них «Волинь» здолала рівненський «Верес» (1:0), а у другому – розійшлася миром із «Калушем» (0:0).Сезон у Першій лізі чемпіонату України «Хрестоносці» розпочнуть 27 липня, коли зіграють на виїзді з краматорським «Авангардом».