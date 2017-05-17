«Маємо вернути в життя дітей спорт», – Степан Івахів відкрив у Шацьку новий стадіон*

У Шацьку поруч із гімназією завершили будівництво нового футбольного поля зі штучним покриттям.На відкриття, яке відбулося 10 липня, завітав народний депутат України. Саме завдяки його зусиллям Кабінет міністрів виділив кошти на цей об’єкт.«В кожного з нас є діти. І всі ми хочемо одного: щоб вони були щасливими. Дитинство у них – одне, і те, що вони отримають зараз – особливо цінне. Коли ми ходили в школу, це було звичним: мав бути стадіон, бігові доріжки, яма для стрибків, турніки… Життя змінилося. Був час, коли діти зовсім забули, що таке спорт, що таке ранкова гімнастика. На щастя, все починає змінюватись назад.Сьогодні громади, керівники району, Федерація футболу, депутати – усі ми розуміємо, що дітям треба створювати умови і вони обов’язково знову потягнуться до спорту», – виступив Степан Івахів.Він розповів, що в державі працює спеціальна програма «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України», яку реалізовують спільно із Федерацією футболу України.Як повідомляли раніше, вартість нового футбольного поля – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Половину цієї суми виділила Шацька ОТГ. Загалом в рамках згаданої програми на Волині мають збудувати вісім таких об’єктів.У промові Степан Івахів також звернувся до дітей із настановою: «Запам’ятайте, у вашому житті зараз повинно бути дві речі: книжка і спорт. Все решта – заважає».У цей день Степан Івахів також провів зустріч із мешканцями Шацька та району.«Якби вам два роки тому хтось прийшов і пообіцяв, що нарешті збудує каналізацію, ви б повірили? А якби сказав, що зробить сучасну набережну на Світязі, не гіршу як на турецьких курортах? Але сьогодні ми все це маємо. І цьому треба завдячувати в першу чергу вам. Бо хоч ви вже і звикли не дуже вірити депутатам, але кожного разу я бачив в ваших очах надію і дуже сильне бажання. Спочатку ви несміливо казали «хочемо», тепер вже впевненіше говорите: «треба!».І я щасливий від вашої активності», – звернувся до присутніх Степан Івахів.Місцеві у відповідь запевняли: насправді це їм повезло з депутатом та його активністю.«Ви – справжній депутат. Від людей, від народу. А оті, що від партій – я їх навіть слухати не ходжу. Вони тільки говорять і говорять… і ще інших оскорбляють, гречкосіями називають. Та якби всі депутати так сіяли не словами, а ділами, як наш Степан Петрович – Україна б горя не знала!» – виступив на зустрічі дідусь.У відповідь Степан Івахів поділився цікавим спостереження: партійні депутати, які найбільше кричали про «гречкосіїв» і про те, що треба відмінити мажоритарні округи, тепер самі балотуються як мажоритарники… Побачили, як впав рейтинг їхніх партій і пішли балотуватися в округи, забувши про свої слова.Нові планиРазом із мешканцями Степан Івахів обговорив план роботи на наступну каденцію.Зокрема, у Шацьку запланували реконструкцію Будинку культури, продовжити будівництво третьої черги школи, збудувати новий дитсадок, завершити реконструкцію парку. Раніше завдяки народному депутату було спрямовано 2 мільйони гривень на цей парк, а також – споруджено фонтан. Також у Шацьку на перехресті встановлять світлофор.Ще одне завдання, яке поставила громада перед обранцем – будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів.Багато говорили і про медицину. Зокрема, домовились про покупку реанімобіля для районної лікарні (раніше депутат допоміг із такими машинами лікарням в Ковелі, Ратному та Старій Вижівці). Також місцеві просили допомогти із аптекою, яка працювала б із державними програмами безкоштовних ліків.Стосовно інших населених пунктів, йшлося про ремонт доріг у селах Положево та Самійличі, ремонт клубу у селах Пехи, Прип’ять та Вілиця та інші питання.Дякував за допомогу Степану Івахіву і керівник Шацького лісового коледжу, де відбувалась зустріч.«Нам справді дуже пощастило з депутатом. Він взяв на себе функцію держави і вирішує наші проблеми глобально. І тим не менш, ви ж бачите: навіть якщо звертатися з дрібницями – ніколи не відмовляє, вислухає і допоможе», – зауважив