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Неповнолітнього, який на Волині зґвалтував та вбив рідну тітку, залишили під вартою

Неповнолітнього, який на Волині зґвалтував та вбив рідну тітку, залишили під вартою
Луцький міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою 17-річного хлопця, який зґвалтував та вбив рідну тітку.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.

Нагадаємо, трагедія сталася 3 лютого у селі Кортеліси Ратнівського району. Того дня юнак на території дитячого садочка в рідному селі вдарив головою у перенісся перехожого та відібрав у нього 20 гривень.

По тому, скориставшись безпорадним станом своєї 48-річної тітки (вміст алкоголю в крові жінки, як встановили експерти, становив 3,9 проміле), юнак її зґвалтував та вбив, завдавши численних ударів по голові каменем і автомобільним насосом.

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Неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, п.10 ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 152 КК України.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06 вересня без визначення розміру застави.


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Теги: Ратнівський район, суд залиш під вартою, неповнолітній, зґвалтував та вбив
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