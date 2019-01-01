Неповнолітнього, який на Волині зґвалтував та вбив рідну тітку, залишили під вартою





Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.



Нагадаємо,



По тому, скориставшись безпорадним станом своєї 48-річної тітки (вміст алкоголю в крові жінки, як встановили експерти, становив 3,9 проміле), юнак її зґвалтував та вбив, завдавши численних ударів по голові каменем і автомобільним насосом.



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Неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, п.10 ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 152 КК України.



Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06 вересня без визначення розміру застави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою 17-річного хлопця, який зґвалтував та вбив рідну тітку.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.Нагадаємо, трагедія сталася 3 лютого у селі Кортеліси Ратнівського району. Того дня юнак на території дитячого садочка в рідному селі вдарив головою у перенісся перехожого та відібрав у нього 20 гривень.По тому, скориставшись безпорадним станом своєї 48-річної тітки (вміст алкоголю в крові жінки, як встановили експерти, становив 3,9 проміле), юнак її зґвалтував та вбив, завдавши численних ударів по голові каменем і автомобільним насосом.Неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, п.10 ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 152 КК України.Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06 вересня без визначення розміру застави.

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