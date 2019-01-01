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У Луцьку безхатьки спричинили пожежу

У Луцьку безхатьки спричинили пожежу
У Луцьку на вулиці Черняховського, 1 сталася пожежа в підвалі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost відомо з власних джерел.

Загорання сталося після 15 години 12 липня. Зайнялося сміття у підвальному приміщенні, яке підпалили безхатьки.

На місці події працювали надзвичайними та поліцейські. Потерпілих у пожежі немає.

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Теги: пожежа, Луцьк
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