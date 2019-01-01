У Луцьку безхатьки спричинили пожежу
Сьогодні, 16:30
У Луцьку на вулиці Черняховського, 1 сталася пожежа в підвалі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost відомо з власних джерел.
Загорання сталося після 15 години 12 липня. Зайнялося сміття у підвальному приміщенні, яке підпалили безхатьки.
На місці події працювали надзвичайними та поліцейські. Потерпілих у пожежі немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost відомо з власних джерел.
Загорання сталося після 15 години 12 липня. Зайнялося сміття у підвальному приміщенні, яке підпалили безхатьки.
На місці події працювали надзвичайними та поліцейські. Потерпілих у пожежі немає.
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