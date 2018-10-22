Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років
Сьогодні, 18:22
У Луцьку чоловіка, який працює підсобним працівником у Палаці культури, засудили на 7 років через вбивство дружини.
Такий вирок чоловікові виніс днями Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, трагедія трапилася 20 жовтня минулого року в одній із квартир на проспекті Відродження. Чоловік наніс дружині тілесні ушкодження, несумісні з життям - від отриманих травм жінка померла. Жінці було 56-років, як і її чоловікові-вбивці.
У суді чоловік розповів, що перед тим, як піти на роботу, разом з дружиною вдома вживав алкоголь. Дорогою додому купив ще «чикушку». Після цього вдома побив дружину. Коли зрозумів, що сталося, пішов та покликав сусідку, остання промацала пульс, і сказала, що вона померла.
Коли приїхала поліція, чоловік був на місці події.
Зрештою, суд вирішив покарати чоловіка за вбивство 7 роками тюрми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такий вирок чоловікові виніс днями Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, трагедія трапилася 20 жовтня минулого року в одній із квартир на проспекті Відродження. Чоловік наніс дружині тілесні ушкодження, несумісні з життям - від отриманих травм жінка померла. Жінці було 56-років, як і її чоловікові-вбивці.
У суді чоловік розповів, що перед тим, як піти на роботу, разом з дружиною вдома вживав алкоголь. Дорогою додому купив ще «чикушку». Після цього вдома побив дружину. Коли зрозумів, що сталося, пішов та покликав сусідку, остання промацала пульс, і сказала, що вона померла.
Коли приїхала поліція, чоловік був на місці події.
Зрештою, суд вирішив покарати чоловіка за вбивство 7 роками тюрми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Україна і Північна Македонія підписали угоду про безвіз
Сьогодні, 18:45
Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років
Сьогодні, 18:22
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Сьогодні, 17:57