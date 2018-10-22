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Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років

Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років
У Луцьку чоловіка, який працює підсобним працівником у Палаці культури, засудили на 7 років через вбивство дружини.

Такий вирок чоловікові виніс днями Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, трагедія трапилася 20 жовтня минулого року в одній із квартир на проспекті Відродження. Чоловік наніс дружині тілесні ушкодження, несумісні з життям - від отриманих травм жінка померла. Жінці було 56-років, як і її чоловікові-вбивці.

У суді чоловік розповів, що перед тим, як піти на роботу, разом з дружиною вдома вживав алкоголь. Дорогою додому купив ще «чикушку». Після цього вдома побив дружину. Коли зрозумів, що сталося, пішов та покликав сусідку, остання промацала пульс, і сказала, що вона померла.

Коли приїхала поліція, чоловік був на місці події.

Зрештою, суд вирішив покарати чоловіка за вбивство 7 роками тюрми.

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Теги: смерть, вбивство, дружина, Палац культури, Луцьк
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