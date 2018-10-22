Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років





Такий вирок чоловікові виніс днями Луцький міськрайонний суд.



Нагадаємо,



У суді чоловік розповів, що перед тим, як піти на роботу, разом з дружиною вдома вживав алкоголь. Дорогою додому купив ще «чикушку». Після цього вдома побив дружину. Коли зрозумів, що сталося, пішов та покликав сусідку, остання промацала пульс, і сказала, що вона померла.



Коли приїхала поліція, чоловік був на місці події.



Зрештою, суд вирішив покарати чоловіка за вбивство 7 роками тюрми.

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