Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Сьогодні, 16:56
1137 бакалаврів Луцького національного технічного університету отримали дипломи.
Нагородження дипломами відбулось у суботу, 13 липня.
Цікаво, що для студенти забирали дипломи, виходячи на червону доріжку.
З вітальною промовою виступив ректор вишу Петро Савчук.
«Настав довгоочікуваний день для тих, хто сьогодні має честь сьогодні одягнути мантію, тримати в руках диплом і доводити насамперед собі, своїм батькам та країні, що вони – успішні.
Сьогодні дійсно ваш день, сьогодні – ваше свято, шановні випускники. Дуже тішить те, що левова частка випускників – студенти, які не лише з честю пройшли випробування у навчанні, здобули ґрунтовні теоретичні знання та практичні компетентності, але й отримали червоний диплом! Наше майбутнє обов’язково буде світлим!» – зазначив Петро Савчук.
Привітав випускників вишу з отриманням дипломів та подякував професорсько-викладацькому складу ЛНТУ за підготовку молодих фахівців і директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
«Щиро вітаю випускників нашого рідного Технічного університету з цим хорошим святом. Зовсім нещодавно і сам стояв на такій же лінійці, як ви сьогодні. Теж було трепетно, теж із особливими емоціями. Так, отримання диплома – це своєрідний фініш. Але! Ставте максимальні цілі, утверджуйте все те, що ви отримали в університеті і реалізовуйте себе по життю.
Щиро бажаю створити, реалізувати себе та досягнути максимального», – звернувся до випускників Роман Романюк.
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Нагородження дипломами відбулось у суботу, 13 липня.
Цікаво, що для студенти забирали дипломи, виходячи на червону доріжку.
З вітальною промовою виступив ректор вишу Петро Савчук.
«Настав довгоочікуваний день для тих, хто сьогодні має честь сьогодні одягнути мантію, тримати в руках диплом і доводити насамперед собі, своїм батькам та країні, що вони – успішні.
Сьогодні дійсно ваш день, сьогодні – ваше свято, шановні випускники. Дуже тішить те, що левова частка випускників – студенти, які не лише з честю пройшли випробування у навчанні, здобули ґрунтовні теоретичні знання та практичні компетентності, але й отримали червоний диплом! Наше майбутнє обов’язково буде світлим!» – зазначив Петро Савчук.
Привітав випускників вишу з отриманням дипломів та подякував професорсько-викладацькому складу ЛНТУ за підготовку молодих фахівців і директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
«Щиро вітаю випускників нашого рідного Технічного університету з цим хорошим святом. Зовсім нещодавно і сам стояв на такій же лінійці, як ви сьогодні. Теж було трепетно, теж із особливими емоціями. Так, отримання диплома – це своєрідний фініш. Але! Ставте максимальні цілі, утверджуйте все те, що ви отримали в університеті і реалізовуйте себе по життю.
Щиро бажаю створити, реалізувати себе та досягнути максимального», – звернувся до випускників Роман Романюк.
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