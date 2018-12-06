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Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО

Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
1137 бакалаврів Луцького національного технічного університету отримали дипломи.

Нагородження дипломами відбулось у суботу, 13 липня.

Цікаво, що для студенти забирали дипломи, виходячи на червону доріжку.

З вітальною промовою виступив ректор вишу Петро Савчук.

«Настав довгоочікуваний день для тих, хто сьогодні має честь сьогодні одягнути мантію, тримати в руках диплом і доводити насамперед собі, своїм батькам та країні, що вони – успішні.

Сьогодні дійсно ваш день, сьогодні – ваше свято, шановні випускники. Дуже тішить те, що левова частка випускників – студенти, які не лише з честю пройшли випробування у навчанні, здобули ґрунтовні теоретичні знання та практичні компетентності, але й отримали червоний диплом! Наше майбутнє обов’язково буде світлим!» – зазначив Петро Савчук.

Привітав випускників вишу з отриманням дипломів та подякував професорсько-викладацькому складу ЛНТУ за підготовку молодих фахівців і директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

«Щиро вітаю випускників нашого рідного Технічного університету з цим хорошим святом. Зовсім нещодавно і сам стояв на такій же лінійці, як ви сьогодні. Теж було трепетно, теж із особливими емоціями. Так, отримання диплома – це своєрідний фініш. Але! Ставте максимальні цілі, утверджуйте все те, що ви отримали в університеті і реалізовуйте себе по життю.

Щиро бажаю створити, реалізувати себе та досягнути максимального», – звернувся до випускників Роман Романюк.

Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО
Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО

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Теги: випуск, Луцьк, ЛНТУ
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