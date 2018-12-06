Випускники Луцького національного технічного університету отримали дипломи. ФОТО

1137 бакалаврів Луцького національного технічного університету отримали дипломи.Нагородження дипломами відбулось у суботу, 13 липня.Цікаво, що для студенти забирали дипломи, виходячи на червону доріжку.З вітальною промовою виступив ректор вишу«Настав довгоочікуваний день для тих, хто сьогодні має честь сьогодні одягнути мантію, тримати в руках диплом і доводити насамперед собі, своїм батькам та країні, що вони – успішні.Сьогодні дійсно ваш день, сьогодні – ваше свято, шановні випускники. Дуже тішить те, що левова частка випускників – студенти, які не лише з честю пройшли випробування у навчанні, здобули ґрунтовні теоретичні знання та практичні компетентності, але й отримали червоний диплом! Наше майбутнє обов’язково буде світлим!» – зазначив Петро Савчук.Привітав випускників вишу з отриманням дипломів та подякував професорсько-викладацькому складу ЛНТУ за підготовку молодих фахівців і директор Волинського обласного центру зайнятості«Щиро вітаю випускників нашого рідного Технічного університету з цим хорошим святом. Зовсім нещодавно і сам стояв на такій же лінійці, як ви сьогодні. Теж було трепетно, теж із особливими емоціями. Так, отримання диплома – це своєрідний фініш. Але! Ставте максимальні цілі, утверджуйте все те, що ви отримали в університеті і реалізовуйте себе по життю.Щиро бажаю створити, реалізувати себе та досягнути максимального», – звернувся до випускників Роман Романюк.