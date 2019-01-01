Пісні, танці, конкурси та імениті гості: грандіозний концерт до Дня Ратного*

У селищі Ратне відсвяткували 819-у річницю.Якою б не була погода, а середина літа у Ратному – найспекотніша пора. Бо якраз у ці дні тут святкують річницю селища! Традиційно – з неабияким розмахом: піснями і танцями, щедрими частуваннями, конкурсами та іменитими гостями.І цього року навіть рясний дощ не зіпсував настрою та не розігнав ратнівчан по домівках. Під парасольками та дощовиками тисячі людей чекали кульмінації свята: виступу народних артистів – квартету «Гетьмани» та фіналістки «Євробачення»ч. Такий особливий музичний подарунок селищу презентував Благодійний фонд «Патріоти Волині».Привітати Ратне із річницею приїхало чимало гостей: делегація з Львівщини – представники Ходорівської ОТГ, керівництво області – в.о. голови Волинської облдержадміністрації Олександр Киричук, попередні та нинішні керівники району, благочинні Ратнівської та Гірниківської округи. Та особливим гостем, якому впродовж вечора ратнівчани висловлювали подяку за постійну турботу і допомогу, став народний депутат«Ратне росте і розбудовується. Люди хочуть тут жити, народжувати і виховувати дітей. На відміну від статистики в області та країні, у нас – народжуваність перевищує смертність. Минулого року народилося 172 дітей, і природній приріст склав 80 осіб. Це дуже хороший показник! Але де є діти, там потрібне місце для їхнього виховання. Торік у листопаді в нас з’явилося таке нове місце. Завдяки нашому народному депутату Степану Івахіву ми відкрили новий дитячий садок. Це був кардинальний успіх – у такий непростий час побудувати дитсадок. Тож давайте подякуємо!» – вступив, який очолює ратнівську громаду уже 14 років.Керівник зауважив: йому довелося працювати і за радянської влади, і в сучасній Україні, але такого ефективного депутата як Степан Івахів він не пам’ятає.Своєю чергою народний обранець подякував ратнівчанам за гостинність та тепло, з якими його тут завжди зустрічають. А ще – за емоції, які впродовж багатьох років дарували місцеві.«В житті кожної людини немає нічого важливішого за емоції. Що б ми не робили, над чим не працювали – а в результаті хочемо отримати позитивні емоції. І саме за такі хороші емоції я хочу подякувати кожному із вас.Емоції, які я б ніколи не отримав, якби ви не повірили в мене, не обрали депутатом і не ставили завдання», – звернувся до присутніх народний обранець.Святкуючи річницю селища, місцева влада відзначила найкращих та найактивніших мешканців.В номінації «Краща садиба» переможцями стали оселі Надії Пасюк на вулиці Новій, Любові Філіпчук у провулку Шевченка та Лесі Ленартович на вулиці Прип’ятській.Пригадали також іменинників, які у День селища святкують власні дні народження. Колишнього пожежника Антона Ленартовича привітали із 80-річчям, ветерана праці Надію Романюк – із 66 річчям, підприємця Сергія Лідовського – із 56-річчям.У номінації «Довгожителі» перемогу отримав, якому – 106 років. А ще у Ратному проживає 17 мешканців, яким більше 90 років!Також відзначили подружню пару, яка найдовше живе у шлюбі – 54 роки. Це – шановані у селищі люди Станіслав й Ольга Шептицькі.Впродовж дня на сцені в парку виступали місцеві колективи: аматорські ансамблі «Ратнівські візерунки», «Обрій», «Мелодія».Під вечір на ратнівську сцену вийшов популярний гурт із Луцька «Чорні черешні». У їхньому репертуарі – і народні композиції, і легендарна пісня «Волинь… сто лісів, сто озер, сто доріг…».Опісля несподіваним сюрпризом стала поява квартету «Гетьман». Цей гурт називають бажаним гостем на усіх концертних майданчиках. І справді – ратнівчани оцінили «козацький» вокал та неабияку енергетику виконання. Танцювали усі!..На завершення свята – виступ неймовірної Злати Огнєвіч. Співачка з колосальною силою голосу та – відчувалося у кожній пісні – не меншою силою духу зачарувала присутніх.Концерт зібрав тисячі ратнівчан. Усі охоче підспівували і танцювали, знімали виступи зірок на телефони і фотографувалися з іменитими гостями. До речі, найчастіше робили спільні знімки навіть не з співаками, а із народним депутатом Степаном Івахівим, який у цей вечір відпочивав разом з ратнівчанами.«Ми з кумою вже десять хвилин згадуємо: а хто ж був нашим депутатом перед Івахівим?.. І геть не можемо згадати! Навіть імені, що там вже говорити про те, щоб бачити його, чи от так – разом танцювати… Коли приїжджав перші рази Івахів, за спиною перешіптувалися, що він – великий бізнесмен, після виборів і знати про нас забуде. Але гляньте: не забуває! Та він більше наш, ратнівський, як деякі місцеві люди!» – поділилася емоціями місцева мешканка