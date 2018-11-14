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«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО

«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО
Очевидці розповіли про порятунок 11-місячного Дем’яна, який випав із вікна 5-го поверху у Луцьку.

Журналісти відшукали людей, завдяки яким вдалося уникнути біди, - пише Суспільне Волині.

Дитину, яка звисає на мотузках для білизни третього поверху побачила Світлана Понікарчик.

“Рукою так за шнурочок і висів і ножками мателяв. Якби я не побачила, що він мателяє ножками – подумала б, що це лялька. Я вже ширше очі відкрила, дивлюся – ногами мателяє, вже зрозуміла, що то дитина. Боже, звідки, всі вікна закриті і я стала кричати”, - схвильовано мовила Світлана Понікарчик.

Крик жінки про допомогу почули випадкові перехожі. Подружжя Бондаруків було неподалік. Ловити немовля першим кинувся 26-річний Назар та випадковий перехожий.

“Подивилися наверх – бачу, дитинка висить. Відразу все кинули, бігом побіг, добре, що встиг добігти. Думав тільки як спасти дитинці життя – і все. Більше ні про що не думав, абсолютно всі думки – відразу голова очистилась”, - говорить Назар Бондарук.
«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО

Дитя випало з вікна 5-го поверху.

"Хлопчик пролетів 2 поверхи і зачепився за натягнуті шнурівки для сушки білизни, - розповідає Назар. За них малюк міг триматися ручкою кілька хвилин, каже очевидиця Світлана Понікарчик.

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“Чоловік став з тієї сторони на шифер, на цю дошку, ва я отак тримав руки, і так зловили. То я за голівку тримав, бо воно падало головою вниз, а той чоловік все остальне тіло. Зловили й відразу на ручки його. Ми тільки добігали, буквально секунда, може кілька секунд – дитинка би зірвалася і все”, - продовжує свою розповідь Назар Бондарук

“Я відразу зателефонувала в швидку, швидка швидко приїхала – відразу, буквально, хвилина. Мама збігла, забрала дитину. Добре, що все обійшлося. Так, добре, що добре", - мовила очевидиця Ілона Бондарук.
«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО

Якби не збіг обставин – усе могло б закінчитися трагедією, каже сусідка Світлана Понікарчик.

Нині хлопчик бігає й бавиться, про той день нагадують кілька синців на голові й тулубі 11-місячного малюка.

“Хочу дуже подякувати цим двом чоловікам, я готова їм ноги цілувати до кінця життя. Я щаслива, що вони з’явилися біля мого сина в той момент. Виявилось, якраз в нього був день ангела. Ці люди просто стали для нього ангелами-охоронцями, які спустили його з 5-го поверху”, - рзповіла мама врятованого Юлія Рогак.
«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО

Лікар Валентин Мартинюк розповів, що у лікарні малюк і його 19-річна мама перебуватимуть тиждень.


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Теги: дитина, лікарня, Луцьк, падіння, очевидці, порятунок
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