«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО





Журналісти відшукали людей, завдяки яким вдалося уникнути біди, - пише



Дитину, яка звисає на мотузках для білизни третього поверху побачила Світлана Понікарчик.



“Рукою так за шнурочок і висів і ножками мателяв. Якби я не побачила, що він мателяє ножками – подумала б, що це лялька. Я вже ширше очі відкрила, дивлюся – ногами мателяє, вже зрозуміла, що то дитина. Боже, звідки, всі вікна закриті і я стала кричати”, - схвильовано мовила Світлана Понікарчик.



Крик жінки про допомогу почули випадкові перехожі. Подружжя Бондаруків було неподалік. Ловити немовля першим кинувся 26-річний Назар та випадковий перехожий.



“Подивилися наверх – бачу, дитинка висить. Відразу все кинули, бігом побіг, добре, що встиг добігти. Думав тільки як спасти дитинці життя – і все. Більше ні про що не думав, абсолютно всі думки – відразу голова очистилась”, - говорить Назар Бондарук.



Дитя випало з вікна 5-го поверху.



"Хлопчик пролетів 2 поверхи і зачепився за натягнуті шнурівки для сушки білизни, - розповідає Назар. За них малюк міг триматися ручкою кілька хвилин, каже очевидиця Світлана Понікарчик.



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“Чоловік став з тієї сторони на шифер, на цю дошку, ва я отак тримав руки, і так зловили. То я за голівку тримав, бо воно падало головою вниз, а той чоловік все остальне тіло. Зловили й відразу на ручки його. Ми тільки добігали, буквально секунда, може кілька секунд – дитинка би зірвалася і все”, - продовжує свою розповідь Назар Бондарук



“Я відразу зателефонувала в швидку, швидка швидко приїхала – відразу, буквально, хвилина. Мама збігла, забрала дитину. Добре, що все обійшлося. Так, добре, що добре", - мовила очевидиця Ілона Бондарук.



Якби не збіг обставин – усе могло б закінчитися трагедією, каже сусідка Світлана Понікарчик.



Нині хлопчик бігає й бавиться, про той день нагадують кілька синців на голові й тулубі 11-місячного малюка.



“Хочу дуже подякувати цим двом чоловікам, я готова їм ноги цілувати до кінця життя. Я щаслива, що вони з’явилися біля мого сина в той момент. Виявилось, якраз в нього був день ангела. Ці люди просто стали для нього ангелами-охоронцями, які спустили його з 5-го поверху”, - рзповіла мама врятованого Юлія Рогак.



Лікар Валентин Мартинюк розповів, що у лікарні малюк і його 19-річна мама перебуватимуть тиждень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очевидці розповіли про порятунок 11-місячного Дем’яна, який випав із вікна 5-го поверху у Луцьку Журналісти відшукали людей, завдяки яким вдалося уникнути біди, - пише Суспільне Волині Дитину, яка звисає на мотузках для білизни третього поверху побачила“Рукою так за шнурочок і висів і ножками мателяв. Якби я не побачила, що він мателяє ножками – подумала б, що це лялька. Я вже ширше очі відкрила, дивлюся – ногами мателяє, вже зрозуміла, що то дитина. Боже, звідки, всі вікна закриті і я стала кричати”, - схвильовано мовила Світлана Понікарчик.Крик жінки про допомогу почули випадкові перехожі. Подружжя Бондаруків було неподалік. Ловити немовля першим кинувся 26-річний Назар та випадковий перехожий.“Подивилися наверх – бачу, дитинка висить. Відразу все кинули, бігом побіг, добре, що встиг добігти. Думав тільки як спасти дитинці життя – і все. Більше ні про що не думав, абсолютно всі думки – відразу голова очистилась”, - говорить Назар Бондарук.Дитя випало з вікна 5-го поверху."Хлопчик пролетів 2 поверхи і зачепився за натягнуті шнурівки для сушки білизни, - розповідає Назар. За них малюк міг триматися ручкою кілька хвилин, каже очевидиця Світлана Понікарчик.“Чоловік став з тієї сторони на шифер, на цю дошку, ва я отак тримав руки, і так зловили. То я за голівку тримав, бо воно падало головою вниз, а той чоловік все остальне тіло. Зловили й відразу на ручки його. Ми тільки добігали, буквально секунда, може кілька секунд – дитинка би зірвалася і все”, - продовжує свою розповідь Назар Бондарук“Я відразу зателефонувала в швидку, швидка швидко приїхала – відразу, буквально, хвилина. Мама збігла, забрала дитину. Добре, що все обійшлося. Так, добре, що добре", - мовила очевидиця Ілона Бондарук.Якби не збіг обставин – усе могло б закінчитися трагедією, каже сусідка Світлана Понікарчик.Нині хлопчик бігає й бавиться, про той день нагадують кілька синців на голові й тулубі 11-місячного малюка.“Хочу дуже подякувати цим двом чоловікам, я готова їм ноги цілувати до кінця життя. Я щаслива, що вони з’явилися біля мого сина в той момент. Виявилось, якраз в нього був день ангела. Ці люди просто стали для нього ангелами-охоронцями, які спустили його з 5-го поверху”, - рзповіла мама врятованого Юлія Рогак.Лікар Валентин Мартинюк розповів, що у лікарні малюк і його 19-річна мама перебуватимуть тиждень.

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