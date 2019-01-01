На Волині стартував молодіжний православний фестиваль. ФОТО

На Волині розпочався молодіжний православний фестиваль “Фавор”.Фестиваль відбувається вже восьмий рік поспіль і триватиме з 15 до 20 липня, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.Учасники з`їхалися до берегів озера Тросне, що поблизу села Карасин Маневицького району.Кожного року “Фавор” присвячений певній актуальній для молоді темі. Тема цьогорічного фесту - “Християнство в час сучасних інформаційних технологій”. Цю тему обговорюватимуть упродовж тижня із молодими людьми священики Волинської єпархії, які трудяться на ниві молодіжного служіння, а також запрошені гості.Сама програма фестивалю “Фавор” є доволі насиченою – молитва, участь у богослужіннях, нічні ватри після вечірніх молитов, і, звісно, нові знайомства та спілкування молодих людей зі священиками та поміж собою.До участі у таборуванні зголосилося більше сотні хлопців та дівчат віком від 15 до 35 років.Після облаштування табору, молоді люди ознайомилися із програмою фестивалю. Її цікавою особливістю є те, що “фаворівці” щодня упродовж 20 хвилин читатимуть Євангеліє (богослужбове зачало кожного з днів фестивалю), записуватимуть ключові вірші, та обговорюватимуть прочитане зі священиками. Також вони матимуть можливість поспілкуватись та визначити тему, яку вони б хотіли обговорити із духівниками.Щодо головної теми цьогорічного “Фавору”, то як розповів, у коментарі прес-службі Волинської єпархії, спікер фестивалю і клірик Свято-Хрестовоздвиженського храму селища Колки протоієрей Михаїл Анісімов, її було обрано не випадково.“Вона стосується тих викликів, які ставить сучасний світ перед молоддю. Зокрема, хочеться навчити православних молодих людей впевнено давати відповідь на непрості, і часом провокативні запитання, які може поставити, до прикладу атеїст. Сьогодні ми почнемо із обговорення Четвероєвангелія, щоб показати як можна довести таким людям історичну достовірність Євангелія та історичну достовірність самого Христа, адже, на жаль є й люди, які це заперечують”, – розповів отець Михаїл.