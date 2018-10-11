На Волині мати знайшла свою доньку мертвою в ліжку
Сьогодні, 08:44
У селі Мирків Горохівського району жінка днями виявила мертвою в ліжку свою 45-річну доньку.
Про це повідомляє "Волинь".
У селі кажуть, що померлій дісталася важка доля. Негаразди та біди жінка намагалася залляти оковитою. Через неї часто падала й ходила зі синцями.
13 липня причиною смерті 45-річної жінки стала черепно-мозкова травма, яку вона отримала, впавши на ганку.
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Про це повідомляє "Волинь".
У селі кажуть, що померлій дісталася важка доля. Негаразди та біди жінка намагалася залляти оковитою. Через неї часто падала й ходила зі синцями.
13 липня причиною смерті 45-річної жінки стала черепно-мозкова травма, яку вона отримала, впавши на ганку.
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