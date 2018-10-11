На Волині мати знайшла свою доньку мертвою в ліжку





Про це повідомляє "



У селі кажуть, що померлій дісталася важка доля. Негаразди та біди жінка намагалася залляти оковитою. Через неї часто падала й ходила зі синцями.



13 липня причиною смерті 45-річної жінки стала черепно-мозкова травма, яку вона отримала, впавши на ганку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мирків Горохівського району жінка днями виявила мертвою в ліжку свою 45-річну доньку.Про це повідомляє " Волинь ".У селі кажуть, що померлій дісталася важка доля. Негаразди та біди жінка намагалася залляти оковитою. Через неї часто падала й ходила зі синцями.13 липня причиною смерті 45-річної жінки стала черепно-мозкова травма, яку вона отримала, впавши на ганку.

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