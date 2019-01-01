Фантастичні краєвиди Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Нову відеороботу на своєму youtube-каналі опублікувала студія



Зокрема, у відео можна побачити велич Святогорського Успенського Зимненського ставропігійного монастиря, що у с. Зимне, давню красу музею-садиби Лесі Українки в с. Колодяжне таємничі Шацькі озера, оз. Світязь.



А також Олицький замок, смт. Олика, музей історії с/г Волині - скансен, смт. Рокині, Собор святих апостолів Петра і Павла, м. Луцьк та Замок Любарта.





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