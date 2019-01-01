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Фантастичні краєвиди Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Фантастичні краєвиди Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Наймальовничніші місця Волині показали з висоти пташиного польоту.

Нову відеороботу на своєму youtube-каналі опублікувала студія "Nebo.Lutsk".

Зокрема, у відео можна побачити велич Святогорського Успенського Зимненського ставропігійного монастиря, що у с. Зимне, давню красу музею-садиби Лесі Українки в с. Колодяжне таємничі Шацькі озера, оз. Світязь.

А також Олицький замок, смт. Олика, музей історії с/г Волині - скансен, смт. Рокині, Собор святих апостолів Петра і Павла, м. Луцьк та Замок Любарта.


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Теги: краєвиди, Волинь, Небо Луцьк, студія
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