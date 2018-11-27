вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бухгалтерка, через яку луцький виш втратив 3 мільйони, не відповідатиме за злочин

Бухгалтерка, через яку луцький виш втратив 3 мільйони, не відповідатиме за злочин
Головна бухгалтерка Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», яку обвинувачували у службовій недбалості, яка завдала вишу шкоди на майже 3 мільйони гривень, не відповідатиме за свої дії.

Ухвалу про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності виніс днями Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, внаслідок неналежного виконання обов’язків посадовицею, яка не здійснювала своєчасного нагляду за оприбуткуванням готівки й неякісно контролювала роботу підпорядкованих працівників бухгалтерії, у касу вузу не надійшли сплачені студентами за навчання з січня по серпень 2011 року кошти на загальну суму 2894853 гривні.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у березні цього року.

Утім, 17 липня вона подала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї.

Суд задовольнив клопотання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бухгалтерка, університет, Україна, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Зробила їх сама
Відповісти
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині дочка знайшла на подвір'ї вбиту матір
Сьогодні, 14:21
Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва
Сьогодні, 14:14
Бухгалтерка, через яку луцький виш втратив 3 мільйони, не відповідатиме за злочин
Сьогодні, 13:38
У Києві голова ДВК прийшов на дільницю п’яним
Сьогодні, 13:15
На «Устилузі» у волинянина відібрали п'ять ножів
Сьогодні, 12:56
Схожі новини
У Німеччині судили чоловіка, який воював на Донбасі за терористів У Німеччині судили чоловіка, який воював на Донбасі за терористів
11 липень, 06:19
У Криму суд арештував двох українських моряків У Криму суд арештував двох українських моряків
27 листопад, 2018, 16:02
Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО Жінку, яка воювала за «ДНР», засудили до 8 років в'язниці. ФОТО
11 вересень, 2018, 09:53
Під час судової реформи гучні справи в Україні можуть слухати іноземні судді Під час судової реформи гучні справи в Україні можуть слухати іноземні судді
24 квітень, 2016, 02:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині дочка знайшла на подвір'ї вбиту матір
Сьогодні, 14:21
 0
Прихильників УПЦ (МП) збирають на безкоштовну поїздку з Луцька до Києва
Сьогодні, 14:14
 0
Бухгалтерка, через яку луцький виш втратив 3 мільйони, не відповідатиме за злочин
Сьогодні, 13:38
 0
У Києві голова ДВК прийшов на дільницю п’яним
Сьогодні, 13:15
 0
На «Устилузі» у волинянина відібрали п'ять ножів
Сьогодні, 12:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿