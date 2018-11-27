Бухгалтерка, через яку луцький виш втратив 3 мільйони, не відповідатиме за злочин
Сьогодні, 13:38
Головна бухгалтерка Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», яку обвинувачували у службовій недбалості, яка завдала вишу шкоди на майже 3 мільйони гривень, не відповідатиме за свої дії.
Ухвалу про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності виніс днями Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, внаслідок неналежного виконання обов’язків посадовицею, яка не здійснювала своєчасного нагляду за оприбуткуванням готівки й неякісно контролювала роботу підпорядкованих працівників бухгалтерії, у касу вузу не надійшли сплачені студентами за навчання з січня по серпень 2011 року кошти на загальну суму 2894853 гривні.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у березні цього року.
Утім, 17 липня вона подала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї.
Суд задовольнив клопотання.
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Ухвалу про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності виніс днями Луцький міськрайонний суд.
Нагадаємо, внаслідок неналежного виконання обов’язків посадовицею, яка не здійснювала своєчасного нагляду за оприбуткуванням готівки й неякісно контролювала роботу підпорядкованих працівників бухгалтерії, у касу вузу не надійшли сплачені студентами за навчання з січня по серпень 2011 року кошти на загальну суму 2894853 гривні.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у березні цього року.
Утім, 17 липня вона подала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї.
Суд задовольнив клопотання.
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Коментарі 1
Зробила їх сама
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