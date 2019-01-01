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Шлюб з іноземцями: з ким найчастіше одружуються волиняни

Шлюб з іноземцями: з ким найчастіше одружуються волиняни
За шість місяців цього року у луцькому РАЦСі зареєстрували шлюб 828 пар наречених.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

Відтак, 128 пар молодят скористалися пілотним проектом “Шлюб за добу”. А шлюбів з громадянами іноземних країн зареєстрували 46.

Серед найпоширеніших країн, з громадянами яких країн поєднували волиняни долі є такі: США, Лівійська Арабська Джамахарія, Сирійська Арабська Республіка, Республіка Шрі-Ланка, Ізраїль, Республіка Філліпіни, Ірак, Молдова, Турецька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Грузія, Китай.

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Теги: шлюб, волиняни
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