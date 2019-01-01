Шлюб з іноземцями: з ким найчастіше одружуються волиняни





Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.



Відтак, 128 пар молодят скористалися пілотним проектом “Шлюб за добу”. А шлюбів з громадянами іноземних країн зареєстрували 46.



Серед найпоширеніших країн, з громадянами яких країн поєднували волиняни долі є такі: США, Лівійська Арабська Джамахарія, Сирійська Арабська Республіка, Республіка Шрі-Ланка, Ізраїль, Республіка Філліпіни, Ірак, Молдова, Турецька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Грузія, Китай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За шість місяців цього року у луцькому РАЦСі зареєстрували шлюб 828 пар наречених.Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.Відтак, 128 пар молодят скористалися пілотним проектом “Шлюб за добу”. А шлюбів з громадянами іноземних країн зареєстрували 46.Серед найпоширеніших країн, з громадянами яких країн поєднували волиняни долі є такі: США, Лівійська Арабська Джамахарія, Сирійська Арабська Республіка, Республіка Шрі-Ланка, Ізраїль, Республіка Філліпіни, Ірак, Молдова, Турецька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Грузія, Китай.

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