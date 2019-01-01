Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку

Віталія Хоропова, чоловіка без постійного місця проживання, який втік, перебуваючи під вартою. Тож поліцейські припинили оперативний план "Сирена".



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, чоловіка затримали за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло або інше приміщення) Кримінального кодексу України. Правопорушник перебував на лікуванні у Волинській обласній клінічній лікарні та сьогодні вранці втік з-під варти.



Поліція ввела в дію оперативний план "Сирена". Проводили заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження правопорушника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії встановили місцезнаходження, чоловіка без постійного місця проживання, який втік, перебуваючи під вартою. Тож поліцейські припинили оперативний план "Сирена".Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, чоловіка затримали за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло або інше приміщення) Кримінального кодексу України. Правопорушник перебував на лікуванні у Волинській обласній клінічній лікарні таПоліція ввела в дію оперативний план "Сирена". Проводили заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження правопорушника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію