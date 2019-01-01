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Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку

Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку
Поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії встановили місцезнаходження Віталія Хоропова, чоловіка без постійного місця проживання, який втік, перебуваючи під вартою. Тож поліцейські припинили оперативний план "Сирена".

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, чоловіка затримали за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло або інше приміщення) Кримінального кодексу України. Правопорушник перебував на лікуванні у Волинській обласній клінічній лікарні та сьогодні вранці втік з-під варти.

Поліція ввела в дію оперативний план "Сирена". Проводили заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження правопорушника.

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Теги: Віталій Хоропов, Волинь, втікач, розшук, зникнення
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