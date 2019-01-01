У Луцьку – рекордна кількість скарг на сморід
Сьогодні, 08:52
Протягом трьох тижнів липня лучани вже спрямували у мерію майже тисячу скарг на сморід в місті.
Про це під час оперативної наради сьогодні, 23 липня, розповіла начальник відділу екології Оксана Тарабанюк.
За словами очільниці відділу екології, усього протягом травня-липня цього року до міської ради надійшло 1272 скарги на неприємний запах. Так, у травні – 69 скарг, у червні – 276 скарг, а станом на 21 липня – вже 927 скарг.
Еколог додала, що наразі вживають усіх можливих заходів, аби знайти винних смороді та унеможливити поширення неприємних запахів.
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Про це під час оперативної наради сьогодні, 23 липня, розповіла начальник відділу екології Оксана Тарабанюк.
За словами очільниці відділу екології, усього протягом травня-липня цього року до міської ради надійшло 1272 скарги на неприємний запах. Так, у травні – 69 скарг, у червні – 276 скарг, а станом на 21 липня – вже 927 скарг.
Еколог додала, що наразі вживають усіх можливих заходів, аби знайти винних смороді та унеможливити поширення неприємних запахів.
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