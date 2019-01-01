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Помер атовець з Волині. ОНОВЛЕНО

Помер атовець з Волині. ОНОВЛЕНО
У Луцьку в обласному госпіталі ветеранів війни помер учасник АТО з села Гуща Любомльського району, молодший сержант Валерій Домбровський.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.

Бійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.

За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході в складі 93 ОМБР під час четвертої хвилі мобілізації.

Без чоловіка і батька залишилася дружина та двоє синів.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.



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Теги: атовець, смерть, Валерій Домбровський, Волинь
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