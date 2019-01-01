Помер атовець з Волині. ОНОВЛЕНО

Валерій Домбровський.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.



Бійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.



За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході в складі 93 ОМБР під час четвертої хвилі мобілізації.



Без чоловіка і батька залишилася дружина та двоє синів.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в обласному госпіталі ветеранів війни помер учасник АТО з села Гуща Любомльського району, молодший сержантПро цеповідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО ВолиніБійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході в складі 93 ОМБР під час четвертої хвилі мобілізації.Без чоловіка і батька залишилася дружина та двоє синів.висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію