Помер атовець з Волині. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:27
У Луцьку в обласному госпіталі ветеранів війни помер учасник АТО з села Гуща Любомльського району, молодший сержант Валерій Домбровський.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
Бійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.
За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході в складі 93 ОМБР під час четвертої хвилі мобілізації.
Без чоловіка і батька залишилася дружина та двоє синів.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
Бійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.
За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході в складі 93 ОМБР під час четвертої хвилі мобілізації.
Без чоловіка і батька залишилася дружина та двоє синів.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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