У Ковелі курсують нові американські локомотиви

На дільниці "Ковель-Ізов" курсують американські локомотиви GENERAL ELECTRIC.Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця»Локомотиви General Electric ефективно працюють на нових маршрутах. Так, нові локомотиви проходять експлуатацію на дільниці "Ковель—Ізов" Львівської залізниці. Це вже четверта регіональна філія Укрзалізниці, де задіяні до перевезень тепловози GE.За словами керівника компанії, основне завдання випробувань було проаналізувати перспективу використання односекційного локомотива ТЕ33АC замість двосекційних, які нині обслуговують вантажний рух на цій дільниці.«Тепловози General Electric показали пристойні результати на цій дільниці. Так, для пропуску 10 пар поїздів вказаною дільницею необхідно 3 тепловози GE проти 5 тепловозів серії 2ТЕ116. Крім того, за нашими підрахунками, експлуатація цих тепловозів на дільниці "Ковель — Ізов — Ковель" дозволить нам економити суму близько 35 мільйонів гривень на рік. За рахунок економії дизельного палива — 18,6 мільйонів гривен, економії витрат на технічне обслуговування — 9,8 мільйонів гривен», — зазначив Євген Кравцов.Очільник компанії зазначив, загалом дільниця "Ковель — Ізов" є частиною стратегічного транспортного коридору, так званими воротами України до ЄС, через які перевозяться транзитні та експортні вантажі. Укрзалізниця вже готується до електрифікації цієї ділянки, але до завершення цих робіт і запуску поїздів на електротязі важливо організувати тут безперебійні перевезення та забезпечити максимальну ефективність. Тепловози General Electric можуть у цьому допомогти.Нагадаємо, 23 лютого 2018 року підписали пакет документів довгострокового партнерства з компанією General Electric для оновлення та модернізації парку тепловозів Укрзалізниці.Зокрема, підписано рамкову угоду між Укрзалізницею та GE щодо 15-річного партнерства оновлення та модернізації рухомого тягового складу. У рамках реалізації першого етапу рамкової угоди передбачили постачання 30 тепловозів ТE33АC. Усі локомотиви поставлені в Україну до кінця лютого 2019 року.Так, тепловози GE з березня цього року експлуатувалися в регіональних філіях «Придніпровська залізниця», «Донецька залізниця», «Одеська залізниця» та здійснювали перевезення в напрямку промислових підприємств та порту Маріуполя, портів чорноморського регіону.Задіяні в перевізному процесі на ділянці "Запоріжжя — Комиш-Зоря — Волноваха та Долинська — Миколаїв". Тепловози ТЕ33АC адаптовані до кліматичних умов простору 1520, — екологічні, надійні, економні в обслуговуванні та комфортні для локомотивних бригад. Порівняно з тепловозами 2ТЕ10 и 2ТЕ116 шкідливі викиди знижені більш ніж на 40%.Зауважують, це вантажні тепловози нового покоління з асинхронними тяговими електродвигунами потужністю 3356 кВт. Конструкційна швидкість — 120 км/год. Тепловози мають більші міжремонтні пробіги. Вони обладнані сучасними системами безпеки руху та радіозв’язку, системою автоматичного виявлення пожежі й пожежогасіння.