Повітряні кулі, флешмоб, нічний хоррор-квест, топові українські гурти: що чекає гостей «Бандерштату»





Наймасштабніша культурна подія Волині відбудеться 2-4 серпня у селі Рованці (15 хвилин пішої ходи від центру Луцька), – інформує



Так, на фестивалі працюватиме понад 30 тематичних майданчиків: музична сцена, вечірня акустична ватра, табір УПА гутірки, літературна сцена, фудкорт, ніч українського кіно, спортивні змагання, дитяче містечко, ярмарок українських майстрів, майстер-класи тощо.



Також на музичній сцені виступлять топові українські гурти: Бумбокс, Тартак, Kozak System, Один в каное, Vivienne Mort, Space of Variations, KARNA, Epolets, Qarpa, Роллікс, Фіолет, Жадан і Собаки, FliT, BAKENBARDY, DETACH, Гурт , Dj Tapolsky, Dan Alien, Святослав Бойко (Широкий Лан), Сергій Василюк (Тінь Сонця).



Окрім цього, гутіркова сцена «Бандерштату» традиційно стане головним дискусійним майданчиком. Однією зі спікерок є Яніна Соколова – українська телеведуча, журналістка, засновниця проекту «Я, Ніна». Відбудеться зустріч із представником ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк?» Сергієм Стерненком.



Запланована дискусія з представниками екологічного руху «Let's do it, Ukraine!» та іншими спікерами. Почесними гостями гутірок будуть ветерани УПА.



Повідомляють, у літературних ранкуваннях візьмуть участь майстри слова: Ірена Карпа, Юрій Іздрик, Олександр Ірванець, Павло Коробчук, Олександра Гонтар, Макс Кідрук та інші.



У кінотеатрі просто неба відбудеться показ нових українських стрічок.



Невід’ємною частиною «Бандерштату» є спорт. Фестивальні ранки розпочинатимуться заняттям йоги з Христиною Губською.



А для найменших відвідувачів буде працювати дитяче містечко. Цього року у програмі – водні та активні розваги, настільні ігри, рукоділля, малювання, дитячі татуювання та грим.



Також у програмі фестивалю: парад повітряних куль, флешмоб, патріотичне тату, арт-терапія, алея громадських організацій, нічний хоррор-квест, екскурсії містом.



Вхід для учасників бойових дій, людей з інвалідністю та дітей до 12 років – вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційно у перші вихідні серпня 13-й "Бандерштат" – фестиваль українського духу збере тисячі гостей з усієї України та з-за кордону.Наймасштабніша культурна подія Волині відбудеться 2-4 серпня у селі Рованці (15 хвилин пішої ходи від центру Луцька), – інформує Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку Так, на фестивалі працюватиме понад 30 тематичних майданчиків: музична сцена, вечірня акустична ватра, табір УПА гутірки, літературна сцена, фудкорт, ніч українського кіно, спортивні змагання, дитяче містечко, ярмарок українських майстрів, майстер-класи тощо.Також на музичній сцені виступлять топові українські гурти:Окрім цього, гутіркова сцена «Бандерштату» традиційно стане головним дискусійним майданчиком. Однією зі спікерок є– українська телеведуча, журналістка, засновниця проекту «Я, Ніна». Відбудеться зустріч із представником ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк?»Запланована дискусія з представниками екологічного руху «Let's do it, Ukraine!» та іншими спікерами. Почесними гостями гутірок будуть ветерани УПА.Повідомляють, у літературних ранкуваннях візьмуть участь майстри слова:та інші.У кінотеатрі просто неба відбудеться показ нових українських стрічок.Невід’ємною частиною «Бандерштату» є спорт. Фестивальні ранки розпочинатимуться заняттям йоги зА для найменших відвідувачів буде працювати дитяче містечко. Цього року у програмі – водні та активні розваги, настільні ігри, рукоділля, малювання, дитячі татуювання та грим.Також у програмі фестивалю: парад повітряних куль, флешмоб, патріотичне тату, арт-терапія, алея громадських організацій, нічний хоррор-квест, екскурсії містом.Вхід для учасників бойових дій, людей з інвалідністю та дітей до 12 років – вільний.

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