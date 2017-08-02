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Повітряні кулі, флешмоб, нічний хоррор-квест, топові українські гурти: що чекає гостей «Бандерштату»

Повітряні кулі, флешмоб, нічний хоррор-квест, топові українські гурти: що чекає гостей «Бандерштату»
Традиційно у перші вихідні серпня 13-й "Бандерштат" – фестиваль українського духу збере тисячі гостей з усієї України та з-за кордону.

Наймасштабніша культурна подія Волині відбудеться 2-4 серпня у селі Рованці (15 хвилин пішої ходи від центру Луцька), – інформує Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку.

Так, на фестивалі працюватиме понад 30 тематичних майданчиків: музична сцена, вечірня акустична ватра, табір УПА гутірки, літературна сцена, фудкорт, ніч українського кіно, спортивні змагання, дитяче містечко, ярмарок українських майстрів, майстер-класи тощо.

Також на музичній сцені виступлять топові українські гурти: Бумбокс, Тартак, Kozak System, Один в каное, Vivienne Mort, Space of Variations, KARNA, Epolets, Qarpa, Роллікс, Фіолет, Жадан і Собаки, FliT, BAKENBARDY, DETACH, Гурт , Dj Tapolsky, Dan Alien, Святослав Бойко (Широкий Лан), Сергій Василюк (Тінь Сонця).

Окрім цього, гутіркова сцена «Бандерштату» традиційно стане головним дискусійним майданчиком. Однією зі спікерок є Яніна Соколова – українська телеведуча, журналістка, засновниця проекту «Я, Ніна». Відбудеться зустріч із представником ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк?» Сергієм Стерненком.

Запланована дискусія з представниками екологічного руху «Let's do it, Ukraine!» та іншими спікерами. Почесними гостями гутірок будуть ветерани УПА.

Повідомляють, у літературних ранкуваннях візьмуть участь майстри слова: Ірена Карпа, Юрій Іздрик, Олександр Ірванець, Павло Коробчук, Олександра Гонтар, Макс Кідрук та інші.

У кінотеатрі просто неба відбудеться показ нових українських стрічок.

Невід’ємною частиною «Бандерштату» є спорт. Фестивальні ранки розпочинатимуться заняттям йоги з Христиною Губською.

А для найменших відвідувачів буде працювати дитяче містечко. Цього року у програмі – водні та активні розваги, настільні ігри, рукоділля, малювання, дитячі татуювання та грим.

Також у програмі фестивалю: парад повітряних куль, флешмоб, патріотичне тату, арт-терапія, алея громадських організацій, нічний хоррор-квест, екскурсії містом.

Вхід для учасників бойових дій, людей з інвалідністю та дітей до 12 років – вільний.


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Теги: "Бандерштат", програма фестивалю, топові українські гурти, письменники
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