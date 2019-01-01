Екслідер «Волині» зізнався у вірності російському клубу

Екслідер луцької «Волині»під час розмови з журналістами розповів, що для нього важливе перебування в російському клубі.Про це повідомляє «Чемпіонат».Як відомо, колишній «волинянин» зараз захищає кольори єкатеринбурзького «Уралу». Під час розмови з журналістами про можливий перехід в інший клуб вищого рівня, Бікфалві зазначив, що воліє не думати про перехід.«Вдячний тим, хто думає, що мені пора грати в топ-клубі РПЛ. Але у мене довгостроковий контракт з «Уралом». Як футболіст, вважаю за краще не думати про переходах кудись. Це не моя робота - розмовляти з президентом і шукати інші клуби. Звичайно, всі хочуть виступати за команди, які борються за чемпіонство, але зараз про це думати не хочу», - сказав румунський футболіст.«Думаю, я міг би грати в топ-клубі, потрібно просто довіру від них і впевненість в собі, але мені важливо перебувати в «Уралі», викладатися на максимум за свою команду. Нехай агенти, президент клубу і інші команди думають, чого вони хочуть, а моя робота - грати на поле і радіти за уболівальників», - додав Ерік.