Луцькі театрали виграли 10 тисяч доларів на реалізацію проекту «Гармидер ангар-stage»

Театр – студія «ГаРмИдЕр» Луцького районного будинку культури перемогла у Lutsk Challenge Awards 2019. У нагороду митці отримали 10 тисяч доларів для реалізацію проекту «Гармидер ангар-stage».Про це повідомили на своїй сторінці у Facebook.«Друзі, це неймовірно — ми отримали перемогу у Lutsk Challenge Awards 2019! Альтернативному культурному простору в Луцьку — БУТИ!», – радіють переможці.Нагадаємо, що цей проект започаткували Американський благодійний фонд Глобального миру та розвитку (GPD Trust) спільно з ГО «Молодіжна Платформа». Представниця GPD Trustзауважила, що це конкурс проектів для громадських ініціатив та організацій, що має на меті підтримати розвиток локальної спільноти та громадського руху Луцька підтримав Фонд глобального миру та розвитку.На конкурсі переміг проект створення сучасного культурного простору «Гармидер ангар-stage».