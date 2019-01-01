У Луцьку хочуть призначити стипендії 22 обдарованим учням
Сьогодні, 11:50
У Луцьку пропонують затвердити список стипендіатів міської ради.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення.
Загалом у списку 22 учні, що здобули чималі успіхи у різних галузях та беруть активну участь у громадському житті школи й міста. Їм хочуть призначити щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 гривень в місяць.
Виплати здійснюватимуть за рахунок бюджету Луцька.
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення.
Загалом у списку 22 учні, що здобули чималі успіхи у різних галузях та беруть активну участь у громадському житті школи й міста. Їм хочуть призначити щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 гривень в місяць.
Виплати здійснюватимуть за рахунок бюджету Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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