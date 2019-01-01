У Луцьку хочуть призначити стипендії 22 обдарованим учням





Про це йдеться у відповідному проекті рішення.



Загалом у списку 22 учні, що здобули чималі успіхи у різних галузях та беруть активну участь у громадському житті школи й міста. Їм хочуть призначити щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 гривень в місяць.



Виплати здійснюватимуть за рахунок бюджету Луцька.







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