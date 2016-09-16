Луцькі базарники пікетують мерію. ФОТО





Нагадаємо, Петро Талімончук розповів, що продавці мають час до 5-го серпня, аби звільнити ділянку.



Продавчиня Галина Фрончко каже, то торгує на ринку вже 20 років. Утім, базар вирішили знести, мовляв, для будівництва торгового центру.



«Люди привозять туди продукти з села. А де нам подітися? Діти скоро в школу підуть? Де людям гроші брати? Це було хороше місце. А на інших люди фактично в калюжах продають», – каже вона.



За словами базарників, директор ринку фактично віддав його і відмовляється спілкуватися як із журналістами, так і з працівниками «Привозу».



Окрім того, люди вимагатимуть відкрити «кримінал» за фактом захоплення території.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під стіни Луцької міської ради прийшли лучани та продавці ринку Привіз. Люди виступають проти знесення базару.Нагадаємо, на луцькому ринку «Привіз» розпочався демонтаж контейнерів. Тож власники МАФів розбирають конструкції. Директор ринкурозповів, що продавці мають час до 5-го серпня, аби звільнити ділянку.Продавчинякаже, то торгує на ринку вже 20 років. Утім, базар вирішили знести, мовляв, для будівництва торгового центру.«Люди привозять туди продукти з села. А де нам подітися? Діти скоро в школу підуть? Де людям гроші брати? Це було хороше місце. А на інших люди фактично в калюжах продають», – каже вона.За словами базарників, директор ринку фактично віддав його і відмовляється спілкуватися як із журналістами, так і з працівниками «Привозу».Окрім того, люди вимагатимуть відкрити «кримінал» за фактом захоплення території.

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