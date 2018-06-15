На території Шацького заповідника незаконно копали пісок
Сьогодні, 17:42
На території Шацької селищної ради зупинили незаконне видобування корисних копалин, а саме - піску.
Про це повідомила прес-служба державної екологічної інспекції у Волинській області.
На Волині під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища встановили факт самовільного користування надрами на території Шацької селищної ради, а саме - видобування піску в урочищі «Карасинська гора» в господарській зоні Шацького національного природного заповідника.
Державна екологічна інспекція у Волинській області нарахувала 1971 тисяч гривень збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.
Матеріали перевірки передано в правоохоронні органи для проведення розслідування по факту незаконного видобування корисних копалин.
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Про це повідомила прес-служба державної екологічної інспекції у Волинській області.
На Волині під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища встановили факт самовільного користування надрами на території Шацької селищної ради, а саме - видобування піску в урочищі «Карасинська гора» в господарській зоні Шацького національного природного заповідника.
Державна екологічна інспекція у Волинській області нарахувала 1971 тисяч гривень збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.
Матеріали перевірки передано в правоохоронні органи для проведення розслідування по факту незаконного видобування корисних копалин.
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