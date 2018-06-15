вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На території Шацького заповідника незаконно копали пісок

На території Шацького заповідника незаконно копали пісок
На території Шацької селищної ради зупинили незаконне видобування корисних копалин, а саме - піску.

Про це повідомила прес-служба державної екологічної інспекції у Волинській області.

На Волині під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища встановили факт самовільного користування надрами на території Шацької селищної ради, а саме - видобування піску в урочищі «Карасинська гора» в господарській зоні Шацького національного природного заповідника.

Державна екологічна інспекція у Волинській області нарахувала 1971 тисяч гривень збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.

Матеріали перевірки передано в правоохоронні органи для проведення розслідування по факту незаконного видобування корисних копалин.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацький район, незаконне видобування піску, заборонили
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО
Сьогодні, 17:56
Лікування обходиться у 4-5 тисяч гривень на день: просять допомогти хворій волинянці
Сьогодні, 17:45
На території Шацького заповідника незаконно копали пісок
Сьогодні, 17:42
У селі на Волині через розряд блискавки загорілася будівля
Сьогодні, 17:31
У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
На Волині знайшли посіви коноплі та снодійного маку. ФОТО На Волині знайшли посіви коноплі та снодійного маку. ФОТО
10 липень, 12:25
«Збудуєте школу – назвемо на вашу честь!» – жителі Шацького району зустрічали Степана Івахіва* «Збудуєте школу – назвемо на вашу честь!» – жителі Шацького району зустрічали Степана Івахіва*
05 липень, 20:20
У районі на Волині будуть зариблювати озера У районі на Волині будуть зариблювати озера
14 червень, 22:57
Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі
15 червень, 2018, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
(Не)відомі волиняни: український актор і режисер народився у Ковелі
Сьогодні, 19:11
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
 0
У Зеленського вирішили долучитися до «Хвилини слави» ветеранів – Лапін про «новий формат» Дня Незалежності
Сьогодні, 18:34
 0
На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿