На території Шацького заповідника незаконно копали пісок





Про це повідомила прес-служба державної екологічної інспекції у Волинській області.



На Волині під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища встановили факт самовільного користування надрами на території Шацької селищної ради, а саме - видобування піску в урочищі «Карасинська гора» в господарській зоні Шацького національного природного заповідника.



Державна екологічна інспекція у Волинській області нарахувала 1971 тисяч гривень збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.



Матеріали перевірки передано в правоохоронні органи для проведення розслідування по факту незаконного видобування корисних копалин.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Шацької селищної ради зупинили незаконне видобування корисних копалин, а саме - піску.Про це повідомила прес-служба державної екологічної інспекції у Волинській області.На Волині під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища встановили факт самовільного користування надрами на території Шацької селищної ради, а саме - видобування піску в урочищі «Карасинська гора» в господарській зоні Шацького національного природного заповідника.Державна екологічна інспекція у Волинській області нарахувала 1971 тисяч гривень збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами.Матеріали перевірки передано в правоохоронні органи для проведення розслідування по факту незаконного видобування корисних копалин.

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