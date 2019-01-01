вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську «замінували» будинок

У Нововолинську «замінували» будинок
31-го липня нововолинських правоохоронців повідомили про замінування будинку.

На місце замінування - вулицю Олени Пчілки, виїхали працівники вибухотехнічної служби, рятувальники та поліція. Правоохоронців повідомили про замінування будинку на вулиці Олени Пчілки.

На виклик про замінування було залучено вибухотехнічну службу з Луцька, рятувальників, саперну частину та велику кількість працівників Нововолинського відділення поліції.

Виїхавши на місце, виявили, що ніякого замінування не було.

Як з’ясували правоохоронці, повідомив про “замінування” мешканець Нововолинська громадянин Віталій Г., який неодноразово мав конфлікти з поліцією.

Особі загрожує кримінальна відповідальність за ст. 259 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції, за жарти хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, замінування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську «замінували» будинок
Сьогодні, 05:35
Більше м`яса, соки та солодощі: в ЗСУ змінять систему харчування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:07
Українці зможуть побачити метеоритний дощ
Сьогодні, 03:19
На утеплення волинської школи потрібно понад 9 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 02:21
На хрестинах та дні народженні отруїлося 10 гостей
Сьогодні, 01:34
Схожі новини
У місті на Волині реконструюють стадіон, якому більше 60 років У місті на Волині реконструюють стадіон, якому більше 60 років
23 липень, 18:22
Засудили чоловіка, який «замінував» сцену у Ковелі Засудили чоловіка, який «замінував» сцену у Ковелі
13 липень, 16:15
Поїзд «Ківерці-Стоянів» «замінувала» п'яна лучанка: деталі Поїзд «Ківерці-Стоянів» «замінувала» п'яна лучанка: деталі
29 червень, 11:28
До пошуку заробітчанина з Вараша, який зник на Волині, задіяли водолазів До пошуку заробітчанина з Вараша, який зник на Волині, задіяли водолазів
19 червень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську «замінували» будинок
Сьогодні, 05:35
 0
Більше м`яса, соки та солодощі: в ЗСУ змінять систему харчування. ВІДЕО
Сьогодні, 04:07
 0
Українці зможуть побачити метеоритний дощ
Сьогодні, 03:19
 0
На утеплення волинської школи потрібно понад 9 мільйонів гривень. ФОТО
Сьогодні, 02:21
 0
На хрестинах та дні народженні отруїлося 10 гостей
Сьогодні, 01:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿