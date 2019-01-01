У Нововолинську «замінували» будинок

31-го липня нововолинських правоохоронців повідомили про замінування будинку.На місце замінування - вулицю Олени Пчілки, виїхали працівники вибухотехнічної служби, рятувальники та поліція. Правоохоронців повідомили про замінування будинку на вулиці Олени Пчілки.На виклик про замінування було залучено вибухотехнічну службу з Луцька, рятувальників, саперну частину та велику кількість працівників Нововолинського відділення поліції.Виїхавши на місце, виявили, що ніякого замінування не було.Як з’ясували правоохоронці, повідомив про “замінування” мешканець Нововолинська громадянин Віталій Г., який неодноразово мав конфлікти з поліцією.Особі загрожує кримінальна відповідальність за ст. 259 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції, за жарти хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.