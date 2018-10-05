Українець в центрі Москви до смерті забив росіянина
Сьогодні, 06:15
У Москві 32-річний уродженець України забив до смерті чоловіка.
Про це повідомляє "Обозреватель".
"Компанія випивала у дворах на Великій Садовій рано вранці. Почали з'ясовувати стосунки. У справу пішли кулаки. Коли один із "бійців" відключився, другого це не зупинило. Із сигаретою в зубах, посміхаючись і позуючи на камеру, він продовжив один за одним наносити опоненту удари ногою по голові. А потім схопив його за одяг і жбурнув об землю", — йдеться в повідомленні.
"Після жахливої розправи побитий 40-річний чоловік прожив ще тиждень. Він помер у лікарні. Перерахування його травм зайняло більше 10 рядків у звіті лікарів", — пише джерело.
Напередодні вбивцю затримали. Стверджується, що ним виявився 32-річний уродженець України, який підробляв різноробом у московській автомайстерні.
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Про це повідомляє "Обозреватель".
"Компанія випивала у дворах на Великій Садовій рано вранці. Почали з'ясовувати стосунки. У справу пішли кулаки. Коли один із "бійців" відключився, другого це не зупинило. Із сигаретою в зубах, посміхаючись і позуючи на камеру, він продовжив один за одним наносити опоненту удари ногою по голові. А потім схопив його за одяг і жбурнув об землю", — йдеться в повідомленні.
"Після жахливої розправи побитий 40-річний чоловік прожив ще тиждень. Він помер у лікарні. Перерахування його травм зайняло більше 10 рядків у звіті лікарів", — пише джерело.
Напередодні вбивцю затримали. Стверджується, що ним виявився 32-річний уродженець України, який підробляв різноробом у московській автомайстерні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Позор нації. Пожив у мордорі і сам став орком!
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