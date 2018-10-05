Українець в центрі Москви до смерті забив росіянина





Про це повідомляє



"Компанія випивала у дворах на Великій Садовій рано вранці. Почали з'ясовувати стосунки. У справу пішли кулаки. Коли один із "бійців" відключився, другого це не зупинило. Із сигаретою в зубах, посміхаючись і позуючи на камеру, він продовжив один за одним наносити опоненту удари ногою по голові. А потім схопив його за одяг і жбурнув об землю", — йдеться в повідомленні.



"Після жахливої розправи побитий 40-річний чоловік прожив ще тиждень. Він помер у лікарні. Перерахування його травм зайняло більше 10 рядків у звіті лікарів", — пише джерело.



Напередодні вбивцю затримали. Стверджується, що ним виявився 32-річний уродженець України, який підробляв різноробом у московській автомайстерні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Москві 32-річний уродженець України забив до смерті чоловіка.Про це повідомляє "Обозреватель" "Компанія випивала у дворах на Великій Садовій рано вранці. Почали з'ясовувати стосунки. У справу пішли кулаки. Коли один із "бійців" відключився, другого це не зупинило. Із сигаретою в зубах, посміхаючись і позуючи на камеру, він продовжив один за одним наносити опоненту удари ногою по голові. А потім схопив його за одяг і жбурнув об землю", — йдеться в повідомленні."Після жахливої розправи побитий 40-річний чоловік прожив ще тиждень. Він помер у лікарні. Перерахування його травм зайняло більше 10 рядків у звіті лікарів", — пише джерело.Напередодні вбивцю затримали. Стверджується, що ним виявився 32-річний уродженець України, який підробляв різноробом у московській автомайстерні.

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