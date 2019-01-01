У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*

У закладі «QUEEN Night Club & Karaoke Hall» у Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на вечірнє місто.Дуже затишних та атмосферний куточок відомого закладу, що знаходиться у ТЦ «Гранд Волинь», почав працювати не так давно. Тільки минулої суботи, 27 липня, гостей запрошували на урочисте відкриття тераси «QUEEN». Для відвідувачів тоді грала талановита саксофоніста, якій вправно підзвучував ді-джей. Менеджеррозповіла, що такий формат заходу гостям дуже сподобався, то ж і далі для гостей даруватимуть живу музику.Зазначають, що вхід на терасу – завжди безкоштовний, навіть, коли там влаштовують концертну програму. Обіцяють, що так буде завжди.«Перш за все хочеться бути доступними для людей, які мають намір гарно відпочити і атмосферно провести свій час», – каже Тетяна Акперова.Інтер’єр тераси, дизайн меблів і концепцію команда менеджерів продумувала разом. У результаті вийшло вдале поєднання стильної класики у світлих тонах і прямих лініях та свіжого авангарду з «травою» на стійках, стінах і підлозі. Між іншим, фіолетові подушки також круто пасують то свіжоблакитного логотипу закладу «QUEEN».Тераса має два яруси і розрахована приблизно на 45-48 осіб, враховуючи, що другий ярус поки задіюють виключно як танцмайданчик чи невеличку сцену для музичних виконавців і барменів, не розставляючи туди посадкові місця.Ввечері для створення ще більш романтичної атмосфери вмикають навісні ліхтарики. Тераса також облаштована декількома парасольками, кажуть, що не хотіли її закривати повністю, хоча такі пропозиції були, бо ж сама ідея – це простір і відпочинок на свіжому повітрі, тому залишили її ледь не під відкритим небом, але з можливістю сховатися у затінку чи від легенького дощику.Тераса починає працювати із 18 години. Адже зазвичай люди приходять сюди відпочити після роботи: випити смачний коктейль чи покурити класний димний кальян, насолоджуючись відкритим простором і неймовірним краєвидом на вогні вечірнього міста. Зазначають, що подумують над тим, аби відкриватися трішки раніше на вихідних, але все залежить від гостей.«Працюємо перший тиждень, подивимося, як реагуватимуть наші відвідувачі далі. На сьогодні перший замовлений столик на 18:30, люди зазвичай і приходять сюди у післяробочий час, але ще будемо бачити», – каже Тетяна.Варто зазначити, що менеджери закладу дбають також і про своїх сусідів, тож після 22:00 тераса переходить у режим тиші. Там можна посидіти із келихом ігристого, смакуючи, для прикладу, фруктовим асорті чи чимось іншим, але вже під фонове звучання легенької музики. Обіцяють, що шуму із сусіднього залу караоке там не чути, склопакет має хороші характеристики звукоізоляції.У подальших планах креативних менеджерів – влаштовувати на терасі «QUEEN» тематичні вечори і пре-паті, але знову ж таки зважаючи на "тихий" час.Незабаром артменеджери анонсуватимуть круті програми щодо запуску дискотеки, а сезон танців відкриватимуть саме на день міста.Тетяна привідкрила завісу і розповіла, що однією з гостей, на яку чекають зовсім скоро, 24 серпня, буде ведуча Kiss FM Black by GMG, МС та шоувуменОкрім заходів такого типу, планують зробити акцент на живу музику та місцеві кавербенди, адже саксофоністка, яка «відкривала» терасу, неймовірно сподобалась гостям.Наразі на часті прохання відвідувачів у закладі відновили серію акційних пропозицій та знижок, то ж відпочивати у «QUEEN» – не тільки затишно, а й вигідно.Понеділок тут розпочинається з коктейлю Апероль: при замовленні одного келиха інший – у подарунок. У вівторок – суші-день, акція діє за тією ж схемою. Середа – 1+1 на кальяни, у четвер – знижки на гарячі страви. У п’ятницю та суботу – драйвові вихідні, тобто – диско-караоке, а у неділю всі гості отримують по келиху шампанського у подарунок.До слова, ціни у закладі «QUEEN Night Club & Karaoke Hall» – помірні. Коктейль в середньому коштує 50-60 гривень, салат – 80, великі роли із суші-меню – 90 гривень, ціни на основні страви стартують від 100 гривень, кальян тут можна подиміти від 190, а випити смачної і якісної кави за 20.Тетяна Акперова зауважує, що вони намагаються зробити заклад максимально зручним і атмосферним, каже, що це – особливе місце.Для бронювання столиків звертайтеся за телефоном: