Затримали ймовірного вбивцю чоловіка у селі Суходоли на Волині





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Повідомляють, що знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями й вже затримали ймовірного вбивцю. Триває досудове розслідування. Деталі – згодом.



Нагадаємо, як повідомляли очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі учора, 1 серпня, знайшли тіло чоловіка . Наразі ж затримали чоловіка, якого підозрюють у його вбивстві.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Повідомляють, що знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями й вже затримали ймовірного вбивцю. Триває досудове розслідування. Деталі – згодом.Нагадаємо, як повідомляли очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.

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