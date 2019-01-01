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Затримали ймовірного вбивцю чоловіка у селі Суходоли на Волині

Затримали ймовірного вбивцю чоловіка у селі Суходоли на Волині
У Володимир-Волинському районі учора, 1 серпня, знайшли тіло чоловіка. Наразі ж затримали чоловіка, якого підозрюють у його вбивстві.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Повідомляють, що знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями й вже затримали ймовірного вбивцю. Триває досудове розслідування. Деталі – згодом.

Нагадаємо, як повідомляли очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.

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Теги: вбивство, Суходоли
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