Затримали ймовірного вбивцю чоловіка у селі Суходоли на Волині
Сьогодні, 10:35
У Володимир-Волинському районі учора, 1 серпня, знайшли тіло чоловіка. Наразі ж затримали чоловіка, якого підозрюють у його вбивстві.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Повідомляють, що знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями й вже затримали ймовірного вбивцю. Триває досудове розслідування. Деталі – згодом.
Нагадаємо, як повідомляли очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Повідомляють, що знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями й вже затримали ймовірного вбивцю. Триває досудове розслідування. Деталі – згодом.
Нагадаємо, як повідомляли очевидці, місцева жителька йшла до криниці по воду та побачила труп. Чоловіку близько 50-55 років, мешкав у сусідньому селі Ласків. Напередодні ввечері, 31-го липня, його бачили в Суходолах.
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