Де на Волині можна заробити від 13 до 22 тисяч гривень: ТОП-5 вакансій
Сьогодні, 10:45
Безкінечне «штурмування» інтернету в пошуках високооплачуваних вакансій та постійні прохання знайомим із закликом допомогти знайти бажану роботу уже в минулому. Волинський обласний центр зайнятості завше запропонує охочим добряче підзаробити хороші пропозиції.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, зарплату у 13 420 гривень готові платити головному архітектору проекту у волинській філії «Діпромісто».
13 700 гривень пропонує ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» водію автотранспортних засобів.
Зарплатню у 15 000 гривень можна отримати на посаді геодезиста у ТзОВ «Волиньторгхліб».
16 000 гривень можна отримати у ТОВ «Епіцентр К» на посаді завідувача підприємства громадського харчування.
Найбільше ж – 22 390 гривень – пропонують за роботу системного програміста у ДП «автоскладальний завод №1 «ПАТ «АК «Богдан Моторс».
За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 098 456 73 11 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Луцького міського центру зайнятості).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Так, зарплату у 13 420 гривень готові платити головному архітектору проекту у волинській філії «Діпромісто».
13 700 гривень пропонує ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» водію автотранспортних засобів.
Зарплатню у 15 000 гривень можна отримати на посаді геодезиста у ТзОВ «Волиньторгхліб».
16 000 гривень можна отримати у ТОВ «Епіцентр К» на посаді завідувача підприємства громадського харчування.
Найбільше ж – 22 390 гривень – пропонують за роботу системного програміста у ДП «автоскладальний завод №1 «ПАТ «АК «Богдан Моторс».
За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 098 456 73 11 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Луцького міського центру зайнятості).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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