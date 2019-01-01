Де на Волині можна заробити від 13 до 22 тисяч гривень: ТОП-5 вакансій





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.



Так, зарплату у 13 420 гривень готові платити головному архітектору проекту у волинській філії «Діпромісто».



13 700 гривень пропонує ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» водію автотранспортних засобів.



Зарплатню у 15 000 гривень можна отримати на посаді геодезиста у ТзОВ «Волиньторгхліб».



16 000 гривень можна отримати у ТОВ «Епіцентр К» на посаді завідувача підприємства громадського харчування.



Найбільше ж – 22 390 гривень – пропонують за роботу системного програміста у ДП «автоскладальний завод №1 «ПАТ «АК «Богдан Моторс».



За деталями про вакансії звертайтесь за телефоном 098 456 73 11 (сектор організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Луцького міського центру зайнятості).



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