У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки

Бебка Дениса Володимировича.



Сьогодні вранці батько доставив Дениса на лікування у медичний заклад, що у обласному центрі, звідки хлопець втік. До цього часу його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.Був одягнений у чорні штани, вишневу сорочку, чорні туфлі.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».











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