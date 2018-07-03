вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки

У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Поліцейські розшукують неповнолітнього жителя села Мочалки Турійського району Бебка Дениса Володимировича.

Сьогодні вранці батько доставив Дениса на лікування у медичний заклад, що у обласному центрі, звідки хлопець втік. До цього часу його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.Був одягнений у чорні штани, вишневу сорочку, чорні туфлі.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, дитина, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:02
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
Сьогодні, 18:00
Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
Сьогодні, 17:50
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
Сьогодні, 17:37
«ПортCity» кличе на шкільний ярмарок*
Сьогодні, 17:27
Схожі новини
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
27 квітень, 15:00
Знайшли маму хлопчика, який блукав Луцьком Знайшли маму хлопчика, який блукав Луцьком
18 квітень, 13:36
У Луцьку серед вулиці знайшли дитину: терміново шукають батьків. ОНОВЛЕНО У Луцьку серед вулиці знайшли дитину: терміново шукають батьків. ОНОВЛЕНО
18 квітень, 13:11
Знайшли 4-річного хлопчика, який зник у Луцьку Знайшли 4-річного хлопчика, який зник у Луцьку
03 липень, 2018, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:02
 0
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
Сьогодні, 18:00
 0
Сильні дощі і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
Сьогодні, 17:50
 0
Гнідавський завод закупить 2 газоаналізатори для боротьби зі смородом
Сьогодні, 17:50
 0
Безпечний «Бандерштат»: як не «підчепити» нічого не фестивалі
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿