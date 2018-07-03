У Луцьку з лікарні втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:02
Поліцейські розшукують неповнолітнього жителя села Мочалки Турійського району Бебка Дениса Володимировича.
Сьогодні вранці батько доставив Дениса на лікування у медичний заклад, що у обласному центрі, звідки хлопець втік. До цього часу його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.Був одягнений у чорні штани, вишневу сорочку, чорні туфлі.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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Сьогодні вранці батько доставив Дениса на лікування у медичний заклад, що у обласному центрі, звідки хлопець втік. До цього часу його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне.Був одягнений у чорні штани, вишневу сорочку, чорні туфлі.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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