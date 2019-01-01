До Луцька привезуть мощі двох святих та чудотворну ікону, яка сцілює онокохворих
Сьогодні, 08:10
До Луцька привезуть великі святині православної церкви чццдотворну ікону Божої Матері "Всецариця" та мощі святих.
Про це йдеться у повідомленні на сайті собору Всіх Святих землі Волинської.
"З благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської будуть перебувати великі святині Православної церкви для молитовного поклоніння: чудотворна мироточива ікона Божої Матері “Пантанасса”(Всецариця), частичка десниці святого великомученика Георгія Побідоносця, частичка мощей священномученика Харлампія, покровителя врожаю та домашнього господарства.
6 серпня о 15:00 відбудеться зустріч святинь, які перебуватимуть в обласному центрі Волині до 7 серпня.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті собору Всіх Святих землі Волинської.
"З благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської будуть перебувати великі святині Православної церкви для молитовного поклоніння: чудотворна мироточива ікона Божої Матері “Пантанасса”(Всецариця), частичка десниці святого великомученика Георгія Побідоносця, частичка мощей священномученика Харлампія, покровителя врожаю та домашнього господарства.
6 серпня о 15:00 відбудеться зустріч святинь, які перебуватимуть в обласному центрі Волині до 7 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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