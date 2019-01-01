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До Луцька привезуть мощі двох святих та чудотворну ікону, яка сцілює онокохворих

До Луцька привезуть мощі двох святих та чудотворну ікону, яка сцілює онокохворих
До Луцька привезуть великі святині православної церкви чццдотворну ікону Божої Матері "Всецариця" та мощі святих.

Про це йдеться у повідомленні на сайті собору Всіх Святих землі Волинської.

"З благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської будуть перебувати великі святині Православної церкви для молитовного поклоніння: чудотворна мироточива ікона Божої Матері “Пантанасса”(Всецариця), частичка десниці святого великомученика Георгія Побідоносця, частичка мощей священномученика Харлампія, покровителя врожаю та домашнього господарства.

6 серпня о 15:00 відбудеться зустріч святинь, які перебуватимуть в обласному центрі Волині до 7 серпня.

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Теги: УПЦ, ікона
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