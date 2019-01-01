До Луцька привезуть мощі двох святих та чудотворну ікону, яка сцілює онокохворих





Про це йдеться у повідомленні на сайті собору Всіх Святих землі Волинської.



"З благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської будуть перебувати великі святині Православної церкви для молитовного поклоніння: чудотворна мироточива ікона Божої Матері “Пантанасса”(Всецариця), частичка десниці святого великомученика Георгія Побідоносця, частичка мощей священномученика Харлампія, покровителя врожаю та домашнього господарства.



6 серпня о 15:00 відбудеться зустріч святинь, які перебуватимуть в обласному центрі Волині до 7 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцька привезуть великі святині православної церкви чццдотворну ікону Божої Матері "Всецариця" та мощі святих.Про це йдеться у повідомленні на сайті собору Всіх Святих землі Волинської."З благословення єпископа Волинського і Луцького, у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської будуть перебувати великі святині Православної церкви для молитовного поклоніння: чудотворна мироточива ікона Божої Матері “Пантанасса”(Всецариця), частичка десниці святого великомученика Георгія Побідоносця, частичка мощей священномученика Харлампія, покровителя врожаю та домашнього господарства.6 серпня о 15:00 відбудеться зустріч святинь, які перебуватимуть в обласному центрі Волині до 7 серпня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію