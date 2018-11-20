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На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка

На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка
У селі Тойкут Ковельського району водій вантажівки ЗІЛ-131, намагаючись витягнути автонавантажувач, допустив наїзд на чоловіка. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.

В ході досудового розслідування встановили, що 29 липня, близько 23:20, в с. Тойкут, на території ТзОВ «Еко-тара», що знаходиться за адресою вул. Шосейна, 41, Ковельського району, водій автомобіля марки ЗІЛ-131 при причепленні з метою витягнути автонавантажувач, марки «КOMATSU FD25NT-15», допустив наїзд на чоловіка, який був поруч. В результаті пригоди постраждалий помер на місці.

Під час проведення досудового розслідування встановити причину смерті чоловіка, встановити механізм отримання тілесних ушкоджень та безпосередню причину його смерті без проведення судово-медичного розтину трупа та додаткових методів дослідження у відповідності до вимог Наказу МОЗ України № 6 від 17.01.1995 року, не виявилось можливим.

Отож, суддя Луцького міськрайонного суду Калькова О.А. ухвалила рішення про проведення судово-медичної експертизи.

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Теги: смерть, суд, ухвала, Волинь
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