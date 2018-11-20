На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка
Сьогодні, 13:42
У селі Тойкут Ковельського району водій вантажівки ЗІЛ-131, намагаючись витягнути автонавантажувач, допустив наїзд на чоловіка. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.
В ході досудового розслідування встановили, що 29 липня, близько 23:20, в с. Тойкут, на території ТзОВ «Еко-тара», що знаходиться за адресою вул. Шосейна, 41, Ковельського району, водій автомобіля марки ЗІЛ-131 при причепленні з метою витягнути автонавантажувач, марки «КOMATSU FD25NT-15», допустив наїзд на чоловіка, який був поруч. В результаті пригоди постраждалий помер на місці.
Під час проведення досудового розслідування встановити причину смерті чоловіка, встановити механізм отримання тілесних ушкоджень та безпосередню причину його смерті без проведення судово-медичного розтину трупа та додаткових методів дослідження у відповідності до вимог Наказу МОЗ України № 6 від 17.01.1995 року, не виявилось можливим.
Отож, суддя Луцького міськрайонного суду Калькова О.А. ухвалила рішення про проведення судово-медичної експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.
В ході досудового розслідування встановили, що 29 липня, близько 23:20, в с. Тойкут, на території ТзОВ «Еко-тара», що знаходиться за адресою вул. Шосейна, 41, Ковельського району, водій автомобіля марки ЗІЛ-131 при причепленні з метою витягнути автонавантажувач, марки «КOMATSU FD25NT-15», допустив наїзд на чоловіка, який був поруч. В результаті пригоди постраждалий помер на місці.
Під час проведення досудового розслідування встановити причину смерті чоловіка, встановити механізм отримання тілесних ушкоджень та безпосередню причину його смерті без проведення судово-медичного розтину трупа та додаткових методів дослідження у відповідності до вимог Наказу МОЗ України № 6 від 17.01.1995 року, не виявилось можливим.
Отож, суддя Луцького міськрайонного суду Калькова О.А. ухвалила рішення про проведення судово-медичної експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком з'явилася нова лісова дорога. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
З якими скаргами зверталися відвідувачі «Бандерштату» до медиків
Сьогодні, 14:01
На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка
Сьогодні, 13:42
21-річна російська футболістка померла уві сні
Сьогодні, 13:25